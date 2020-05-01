Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах

Фото: reddit.com

Французская компания Ubisoft выпустила первый кинематографический трейлер видеоигры Assassin's Creed Valhalla. Приключенческий экшен выйдет осенью.

Действие происходит в Норвегии и Англии в IX веке - в эпоху экспансии скандинавских племен. Главный герой - викинг Эйвор, лидер клана. Отправляется в англосаксонские земли, чтобы обустроить там новый дом для своих людей, по сюжету.

Новую часть серии Assassin's Creed разрабатывали два с половиной года 15 внутренних студий во главе с Ubisoft Montreal. Геймдиректор - Ашраф Исмаил, который работал над Assassin's Creed Black Flag и Assassin's Creed Origins.

Игру анонсировали в 8-часовой онлайн-трансляции, во время которой интернет-художник BossLogic рисовал первый официальный арт.

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Первые подробности новинки:

В Valhalla будет открытый мир и элементы ролевой игры. Можно будет выбрать мужского или женского персонажа.

Можно будет посетить королевства Уэссекс, Нортумбрия, Восточная Англия и Мерсия. А также три больших города: Лондон, Винчестер и Йорк.

Герой может держать в руках сразу два разных вида оружия. Менять прическу, одежду, татуировки, боевую раскраску. Получать новые способности. Улучшать экипировку - по желанию игру можно пройти в одной броне.

Игрок будет иметь корабль с командой, который нужен для налетов. Любое английское поселение или крепость можно захватить и таким образом получить новые ресурсы и увеличить мощность армии. В течение прохождения игрок будет строить собственное поселение, которое служит базой.

В определенный момент Эйвор встретится с ассасинами и получит скрытый клинок.

Среди викингов будут как хорошие люди, так и плохие. Ubisoft покажут их с разных сторон.

Главный антагонист - Альфред Великий, король Уэссекса в 871-886 годах, первый король Англии - в течение 886-899 лет. Разработчики обещают, что изображают его сложной личностью, а не однозначным злодеем.

Будут элементы скандинавской мифологии.

Релиз игры состоится на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Google Stadia и ПК.

Valhalla - 12 игра серии Assassin's Creed, которая выходит с 2007 года. Сюжет фантастической франшизы разворачивается вокруг многовекового противостояния двух военных орденов - ассасинов и тамплиеров. Действие игр происходит в разные эпохи в разных странах на фоне исторических событий. Источником вдохновения для проекта был роман словенского писателя Владимира Бартола "Аламут" 1938 года. Предыдущую часть Assassin's Creed Odyssey выпустили в 2018-м. Посвящена Пелопоннесской войне в Древней Греции. Время действия - 431 год до н. э. Продали более 140 миллионов копий игр серии. Это самая успешная франшиза компании Ubisoft.