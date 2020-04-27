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Ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил британский музыкальный чарт

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Ветеран Второй мировой войны Том Мур возглавил британский музыкальный чарт
Ветеран Второй мировой войны Том Мур обходит задний двор своего дома.

Ветеран Второй мировой из Великобритании, 99-летний Том Мур записал песню You'll Never Walk Alone - "Ты никогда не будешь один". Сделал это вместе с тенором Майклом Боллом и хором медицинских работников.

Композиция возглавила британский музыкальный чарт.

Том Мур собирает средства для врачей, борющихся с пандемией коронавируса.

Музыкой хотел привлечь внимание к пожертвованиям. Его You'll Never Walk Alone почти сразу поднялся в первую пятерку хит-парада, который на тот момент возглавлял The Weeknd с песней "Ослепление огней".

Канадский рэпер обратился к своим подписчикам Твиттера с просьбой - голосовать за Тома Мура. Певцу-ветерану уже удалось собрать на благотворительность 28 млн фунтов стерлингов - 943 млн грн. Чтобы собрать средства для врачей, ветеран не только поет. 6 апреля начал собственный марафон. Каждый день проходит около 10 кругов, по 25 метров каждый. Ветеран уже прошел установленый рекорд - 100 кругов, но на этом не остановился.

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"Мои внуки не могут поверить, что я возглавил чарт!" - сказал бывший капитан танковый войск Том Мур. 30 апреля ему исполнится 100 лет.

Песню You'll Never Walk Alone 1945 года написали американцы Ричард Чарльз Роджерс и Оскар Хаммерстайн ІІ для мюзикла "Карусель". В свое время композицию исполняли Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли. Композиция является неофициальным гимном футбольного клуба "Ливерпуль".

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27
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