Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком

Группа "Грибы" вернулись с новым треком и названием. Теперь они Grebs. Фото: скриншот с видео на YouTube

Украинская андеграунд-группа "Грибы", которая 2 года назад сообщила о завершении концертной деятельности, вернулась к творчеству, но с новым названием.

Теперь группа называется Grebs. Ребята, которые подарили миру хит "Тает лёд", выпустили новый трек под названием "Контракты".

Пока группа остается без лидера, которым ранее был Юрий Бардаш.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Агонь" сняла пародию на "Игру престолов" и СССР

По сюжету клипа, ребята в масках выполняют роли мусорщиков и ездят по спальным районам города на мусоровозе. Текст песни наполнен ненормативной лексикой.

Фанаты группы остались довольны новым треком.

"С возвращением, ребята", "выборы в стране только закончились, а мне уже нравится, что происходит после них", "я даже заплакал", "надеюсь, дальше будет еще жарче", "я так долго ждал вам камбэк", "следующий клип снова ждать 3 года?".

Недавно стало известно, что украинская группа "Океан Эльзы" выпустил новую песню под названием "Човен". Трек уже есть в эфирах радиостанций и цифровых платформах, в частности на YouTube-канале группы.