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понедельник, 22 июля 2019 12:46

Вернулись на мусоровозе: группа "Грибы" взорвала сеть новым треком

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Вернулись на мусоровозе: группа &quot;Грибы&quot; взорвала сеть новым треком
Группа "Грибы" вернулись с новым треком и названием. Теперь они Grebs. Фото: скриншот с видео на YouTube

Украинская андеграунд-группа "Грибы", которая 2 года назад сообщила о завершении концертной деятельности, вернулась к творчеству, но с новым названием.

Теперь группа называется Grebs. Ребята, которые подарили миру хит "Тает лёд", выпустили новый трек под названием "Контракты".

Пока группа остается без лидера, которым ранее был Юрий Бардаш.

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По сюжету клипа, ребята в масках выполняют роли мусорщиков и ездят по спальным районам города на мусоровозе. Текст песни наполнен ненормативной лексикой.
Фанаты группы остались довольны новым треком.

"С возвращением, ребята", "выборы в стране только закончились, а мне уже нравится, что происходит после них", "я даже заплакал", "надеюсь, дальше будет еще жарче", "я так долго ждал вам камбэк", "следующий клип снова ждать 3 года?".

Недавно стало известно, что украинская группа "Океан Эльзы" выпустил новую песню под названием "Човен". Трек уже есть в эфирах радиостанций и цифровых платформах, в частности на YouTube-канале группы.

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