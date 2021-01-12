Ведущий Евровидения рассказал, состоится ли конкурс в 2021 году

Ирландец Грэм Нортон, многолетний комментатор Евровидения для Великобритании, заверил, что конкурс точно состоится, несмотря на пандемию коронавируса.
По его словам, исполнители, которые не смогут приехать к месту проведения конкурса в Роттердаме или будут вынуждены проходить самоизоляцию, покажут свой номер онлайн.
"Они могут выступать через сервис ZOOM, - говорит Нортон. - Сомневаюсь, что мы будем на стадионе, перед двадцатитысячной публикой".
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Также организаторы обновили логотип конкурса и представили промо-ролик.
Евровидение-2021 состоится 22 мая. Украина примет участие в первом полуфинале, то есть группа Go-A выступит 18 мая.
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