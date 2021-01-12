Ведущий Евровидения рассказал, состоится ли конкурс в 2021 году

С 2009 года ведущий Грэм Нортон комментирует Евровидение для Великобритании. Рассказал в интервью BBC о формате конкурса. Фото: IMDB

Ирландец Грэм Нортон, многолетний комментатор Евровидения для Великобритании, заверил, что конкурс точно состоится, несмотря на пандемию коронавируса.

По его словам, исполнители, которые не смогут приехать к месту проведения конкурса в Роттердаме или будут вынуждены проходить самоизоляцию, покажут свой номер онлайн.

"Они могут выступать через сервис ZOOM, - говорит Нортон. - Сомневаюсь, что мы будем на стадионе, перед двадцатитысячной публикой".

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Также организаторы обновили логотип конкурса и представили промо-ролик.

Евровидение-2021 состоится 22 мая. Украина примет участие в первом полуфинале, то есть группа Go-A выступит 18 мая.