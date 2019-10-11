Вдвое сократили список фильмов-претендентов на госфинансирование

В обновленном списке победителей 11-го питчинга Госкино количество фильмов сократили с 101 до 46.

Такое решение приняли в результате обращения министра культуры Владимира Бородянского и учитывая объемы финансирования на текущий год.

Согласно обновленному списку, госфинансирование не получат новые проекты режиссеров Мирослава Слабошпицкого, Виктории Трофименко, Ахтема Сеитаблаева, Елены Демьяненко, Романа Балаяна и других.

В списке победителей остался дебютный полнометражный фильм Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".

Автор: moviegram.com "Памфир" — дебютная полнометражная лента режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука

"Обновленный список — это" Клик Таноса "с марвеловской истории или Пиррова победа, — говорит Сухолиткий-Собчук. — Много хороших проектов остались за бортом. Обидно за режиссеров Романа Бондарчука, Тараса Дроня, Павла Острикова, Тараса Ткаченка. Со своим видением и предложением мы с Гильдией режиссеров обращались в Совет государственной поддержки. К нам частично прислушались и мы благодарны за это. Сокращение списка — сложное решение для Совета. Было понятно, что некоторые фильмы останутся без внимания. Своим коллегам я пожелаю только не останавливаться, идти дальше. Я со своим проектом "Памфир" тоже несколько раз оказывался за чертой.

"Памфир" совсем не похож на предыдущую ленту "Штангист" (30-минутная история о спортсмене-тяжеловеса, который готовится к международному чемпионату — gazeta.ua). Совершенно разные по стилю и эстетике картины. "Памфир" — это история об отношениях в семье. Героем фильма станет человек по прозвищу Памфир. Большинство актеров уже выбраны. Производством занимается компания "Бозонфилм". Продюсеры Александра Костина и полька Клаудия Смея, которая занималась продюсированием ленты Агнешки Холанд "Цена правды" о Голодоморе".

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Автор: moviegram.com

151 представитель киноиндустрии в открытом письме обратился к президенту Владимиру Зеленскому и министру культуры Владимиру Бородянскому. Украинские кинематографисты обеспокоены инициативой главы парламентского комитета по гуманитарным вопросам Александра Ткаченка об отмене результатов 11-го конкурса кинопроектов. Работники киноотрасли просили не отменять результаты питчинга.