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суббота, 21 августа 2021 17:30

Василий Барвинский - однин из первых украинских композиторов, получивших мировое признание

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Василий Барвинский - однин из первых украинских композиторов, получивших мировое признание
Во времена советской оккупации Галичины из-за запрета публиковать и исполнять свои произведения Василий Барвинский в отчаянии называл себя "композитором без нот" Фото: dyvys.info

28 августа в Софии Киевской состоится премьера проекта Натальи Половинки "Барвинский. Возвращение в Украину ". На фестивале Bouquet Kyiv Stage 2021 двенадцать романсов Василия Барвинского впервые прозвучат в Киеве с симфоническим оркестром.

"Барвинский является одним из первых украинских композиторов, получивших мировое признание. Его произведения издавались в Европе, США, Японии, - пишет музыковед Лилия Назар-Шевчук. - В одной из первых телепрограмм Лондона на заре развития телевидения 21 мая 1937-го транслировался концерт из произведений Барвинского и Нестора Нижанковского в исполнении известной в целом мире пианистки Любки Колессы, которая представила кроме всего еще и украинский народный костюм перед английской публикой и телезрителями. Немец Михаэль Грилло перевел весомую долю фортепианных произведений Барвинского для органа и записал на пластинки с фортепианными произведениями. В 1998-м в международном конкурсе колядок для хоровых коллективов первое место в Европе заняла "Небо и земля" украинского композитора в исполнении хора Мюнхенского радио. Особую страницу признание произведений Барвинского составляет его "Колыбельная".

"Как в моей жизни появился Барвинский, и именно его цикл романсов? Спасибо за это виолончелисту Ярославу Мигалю, - рассказывает Наталья Половинка. - Он пришел к идее вечера Барвинского в львовском Театральном центре "Слово и голос", который я возглавляю. Предложил спеть в том концерте несколько романсов композитора с пианисткой Галиной Курилич. Когда я взяла в работу два романса, сразу настолько залюбилась в эту музыку ... какое же в ней большое обращение к жизни, к миру ... И это первое ее прикосновение остался уже навсегда. И после Ярослав Мигаль предложил: "А почему бы тебе не сделать драматический спектакль? Какая фигура, какая история! "

Оркестровку романсов создала Богдана Фроляк.

Премьера проекта состоялась осенью прошлого года во Львове.

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Концерт-спектакль Натальи Половинки "Барвинским. Возвращение в Украину "состоится при участии Национального президентского оркестра Украины. Дирижер - Василий Василенко.

В программе произведения на стихи Богдана Лепкого, Ивана Франко, Тараса Шевченко, Александра Конисского, Григория Чупринки, Генриха Гейне в переводе Агафангела Крымского.

Композитор Василий Барвинский родился в 1888-м в Тернополе.

Прадед Василия - Мартин - был ректором Львовского университета в 1837-1838 учебном году - в те времена ректоров выбирали только на год.

Отец - Александр Барвинский - выдающийся педагог, который кроме внедрения украинского языка в школах, занимался составлением учебников по истории, литературе и тому подобное. А еще защищал национальные интересы галичан в австрийском парламенте.

Первой учительницей музыки Василия стала его мать - певица и пианистка Евгения Барвинская. Она руководила хором в Тернополе и первая заметила огромный талант одной из хористок - Соломии Крушельницкой.

Профессиональное образование Василий Барвинский получил во Львовской консерватории, по окончании которой поступил на юридический факультет Львовского университета. Занимал должность директора и профессора Высшего музыкального института имени Николая Лысенко.

В начале 1948 года арестован вместе с женой. Композитора заставили подписать согласие на уничтожение своих произведений, находившихся в рукописях и еще не обнародованых.

Даже в концлагере Барвинский активно трудился, организуя самодеятельные коллективы, обучая музыкальной грамоте всех желающих. В 1958-м Василий Барвинский вышел на свободу и вернулся во Львов - без права преподавать в учебных заведениях. До последних дней жизни активно работал: восстанавливал по памяти свои уничтоженые во время ареста произведения, бесплатно консультировал пианистов, участвовал в работе Союза композиторов. Умер в 1963-м. В 1964-м Барвинского реабилитировали.

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