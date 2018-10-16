Валерий Харчишин сыграл незадачливого изменщика

В сети появился первый трейлер украинской комедии "Встреча одноклассников" Фото: inform-ua.info

В сети появился первый трейлер украинской комедии "Встреча одноклассников" Валентина Шпакова.

По сюжету, трое школьных друзей - музыкант, архитектор и бизнесмен - собираются поехать на встречу выпускников, посвященная 25-летию окончания школы. Но перед тем их ждет вечеринка, что может поставить под угрозу запланированное путешествие.

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Лента "Встреча одноклассников" - адаптация успешного датского формата. Главные роли в украинской комедии исполнят: музыкант Валерий Харчишин, актеры Андрей Бурым и Алексей Нагрудный.

Съемки проходили в Киеве в марте этого года. В прокат фильм выйдет 31 января 2019.

В сети появился первый трейлер к новой экранизации "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга.