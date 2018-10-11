Кладбище домашних животных: вышел первый трейлер

В сети появился первый трейлер "Кладбища домашних животных" Фото: Pingvin.Pro

В сети появился первый трейлер к новой экранизации "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга.

Соответствующее видео было опубликовано на канале B & H в YouTube.

На этот раз главные роли исполняют Джейсон Кларк, Джон Литгоу и Эми Саймец.

По сюжету, семья переезжает из Бостона в небольшой городок Ладлоу, в дом рядом с загадочным кладбищем домашних животных. Его смотритель предупреждает главу семейства: кладбище - нехорошее место. По легенде оно может воскрешать мертвых, но возвращенные с того света животные уже не те, что были раньше.

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Режиссерами новой версии выступили Кевин Колш и Деннис Уидмайер, продюсер проекта - Лоренцо Ди Бонавентура.

В прокат фильм выйдет 4 апреля 2019 года.

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