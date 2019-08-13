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вторник, 13 августа 2019 16:03

В Украине запустился бесплатный онлайн-курс для художников

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Автор: facebook.com
  Начался онлайн-курс "Арт-Маркетинг. Как продвигать свой культурный продукт". К участию приглашают художников, музыкантов, писателей, которые стремятся сделать свои проекты более узнаваемыми
Начался онлайн-курс "Арт-Маркетинг. Как продвигать свой культурный продукт". К участию приглашают художников, музыкантов, писателей, которые стремятся сделать свои проекты более узнаваемыми

12 августа в Украине стартовал бесплатный онлайн-курс "Арт-Маркетинг. Как продвигать свой культурный продукт". Ведущие специалисты из сферы маркетинга и культурного менеджмента делятся знаниями, опытом, интересными примерами и трендами. Помогут художникам, музыкантам, писателям сделать свои произведения и проекты более узнаваемыми.

"В прошлом году мы получили сумасшедший конкурс - 46 человек на место, - рассказывает автор идеи, организатор и один из спикеров курса Ольга Малыш. - Это дало нам возможность понять, что спрос художников на знания по продвижению своих проектов гораздо выше, чем мы ожидали. Итак, решили перейти в онлайн. В этом году продолжаем совместный с Украинским культурным фондом проект по обучению художников продвижению собственных культурных проектов. После предыдущего опыта нам хотелось сделать его доступным для каждого художника на всей территории Украины.

Отныне у каждого культурного деятеля будет возможность пройти 5-недельное обучение в любом уголке Украины, выполнить практические задания по собственному проекту и получить сертификацию. А главное - теперь каждый из них сможет использовать передовые достижения мирового арт-маркетинга, чтобы голос их проектов зазвучал на полную".

Во время онлайн-курса участники смогут научиться эффективно презентовать проект перед потенциальными партнерами, инвесторами, журналистами и общественностью. Создавать бренд проекта. Планировать базовую стратегию продвижения культурного продукта. Эффективно строить взаимодействие со СМИ: успешно участвовать в пресс-мероприятиях, давать интервью, комментарии и посещать гостевые эфиры. Полноценно использовать социальные сети для продвижения продукта.

"И авторы, и СМИ - союзники. Их объединяет связанная с событием, книгой, музыкальным треком или фильмом интересная информация, - говорит журналист, спикер курса Антон Семиженко. - Первые эту информацию создают и стремятся распространить, вторые - охотятся на нее, чтобы сообщить своим читателям. Помешать этой гармонии может лишь то, что потенциально интересную информацию неверно подают. Поэтому представители медиа считают, что их ждет что-то скучное и не стоящее внимания. Чтобы заинтересовать СМИ, авторы должны сами думать, как СМИ, чувствуя их потребности. На это я и буду обращать внимание в этом курсе".

Перед началом обучения участникам предлагается пройти тест и оценить свои начальные знания из сферы маркетинга и sмм. После получения первого оценивания будет открыт доступ к пяти модулям. В каждом из них - бесплатные видеолекции от специалистов.

Организаторы совместно со спикерами курса среди зарегистрированных отберут 60 самых интересных культурных проектов для непосредственного участия в практикуме оффлайн в трех городах Украины: Киеве, Львове и Харькове.

К участию приглашаются авторы культурных проектов, требующих продвижения. Участие бесплатное при условии обязательной регистрации по ссылке https://bit.ly/2Lra3hA

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Онлайн-курс "Арт-Маркетинг. Как продвигать свой культурный продукт" проходит при поддержке Украинского культурного фонда.

Среди спикеров проекта:

Катерина Тейлор - куратор, руководитель культурных проектов, эксперт современного искусства. Основательница Port creative hub. Автор и ведущая шоу на радио Аристократы "Искуственный интеллект". Колумнистка в "Новом времени" и Platfor.ma.

Оксана Хмелевская - координатор Книжного Арсенала, соучредитель и редактор культурно-издательского проекта "Читомо".

Антон Семиженко - журналист журнала "Країна", интернет-проекта "Інсайдер", основатель инфоресурса о социальных инновациях "Далі буде".

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