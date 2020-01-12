В Украине до сих пор верят в русалок: рассказ этнографа

Фото: Валерия Радзиевская

На севере Киевской области и на севере Черниговщины до сих сохранился русальный обряд. Об этом рассказывает Gazeta.ua руководитель фольклорной группы Древо Евгений Ефремов. Он 40 лет ездит в этнографические экспедиции Украины - собирает песенный и обрядовый фольклор. По его словам, на других территориях Украины знают, кто такие русалки, но обряда там уже нет.

"Русальная обряд связан с культом предков. Русалками считались люди, которые родились во время Троицкой недели или скончались в это время. После смерти они становятся русалками, и во время Троицкой недели выходят из-под земли и ходят среди живых людей . Иногда делают вред - щекочут, топят. Но их уважали и задабривали, потому что все же русалки - это свои родственники. Не раз слышал: "У меня бабка русалка, потому скончалась на Троицкой неделе. А внучка станет русалкой, потому что родилась на Троицкой неделе", - говорит Евгений Ефремов.

Ему приходилось слышать немало рассказов о встречах с русалками из первых уст.

"На Русальной недели существовали всякие запреты: нельзя ходить самому в лес, в луг, нельзя к водоемам спускаться. Лучше на огород не ходить в это время. А одного молодого парня все время к реке затянуло. И однажды его таки нашли утопленным на Русальной неделе.

Рассказывали мне о том, что русалки могли защекотать до смерти младенца. Нельзя было нигде женщине оставлять маленького ребенка одного в эту неделю, обязательно везде брать с собой. Женщины рассказывали: "Оставила ребенка на крылечке, забежала в дом, чтобы дать ему соску, вернулась, а он уже неживой. Это русалки подменили на свое мертвое дитя".

Рассказывали, как бабка одна пошла на Русальную неделю в знакомый лес с собакой. Несколько шагов прошла, оглядывается, а вокруг уже ничего знакомого. Она в том лесу каждую тропинку знала. А здесь видит - какая-то незнакомая местность. И собака крутится на месте и не может найти дорогу домой. Они пошли куда глаза глядят. Вечером пришли в какое-то незнакомое село - голодные, оборванные. Оказывается, зашли аж в Беларусь. Километров 15 прошли.

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Рассказывал мне человек, как он поехал в лес на Русальной недели посмотреть, как там их картофель растет: они кусочек леса вырубили и засадили картошкой. Посмотрел - картофель хорошая. Собирается садиться на мотоцикл ехать домой. Слышит, ребенок плачет. Пошел на голос. Приходит - нету. Уже в другом месте ребенок плачет. Он туда-сюда - опять никого. Человек плюнул, поехал домой. Рассказал жене. Она сказала: "Это русалки тебя водили". Так что такая вера абсолютная ", - отметил фольклорист.

Русалка - один из самых колоритных мифологических образов украинской демонологии. Некоторые исследователи считают, что русалка - языческое божество, которое способствовало плодовитости, урожайности ржаной нивы. В традиционной характеристике этих существ украинской мифологии встречаем много общего с аналогичными верованиями других народов. По распространенным представлениям, русалками становились молодые девушки, которые утонули, и умершие до крещения маленькие дети. По мнению исследователей, термин "русалка" происходит от названия праздника русалии, которое отождествлялось с древним языческим праздником в честь так называемых зависимых покойников. В ряде районов Украины бытовало мнение, будто русалками становились люди, которые умерли на Зеленой неделе, то есть на русальную неделю. Как духи, русалки могут принимать различный вид и являться людям в образах обнаженных девушек, крысы, лягушки, белки и тому подобного. Бытовали и поверья, будто русалки могут жить в полях и лесах, где любят качаться на ветвях деревьев. В разных местностях они имели локальные названия (мавка, повитруля и др.). Народная мифология выделяет несколько категорий русалок. Отдельную категорию русалок составляют мавки, лоскотницы, или лоскотухи, потерчата тому подобное.