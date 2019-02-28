В столичном Театре на Подоле начали играть необычные актёры

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В столичном Театре на Подоле показали спектакль "Лучше вместе", где играют актеры с инвалидностью.

Вход был бесплатным, но по предварительной регистрации. Спектакль создали сотрудники Культурно-общественного центра ШELTER +, который, при международной поддержке, занимается развитием связей между людьми с инвалидностью и без, рассказывает 24 канал.

"Мы - студенты и кондитеры, на инвалидных колясках и на каблуках, воспитатели и инженеры, с синдромом Дауна и с аутизмом, школьники и продавцы, незрячие и зрячие, психологи и фрилансеры, электромонтеры и социальные педагоги, с ДЦП и с чувством юмора, юристы и хореографы - создаем инклюзивный творческий проект, потому что верим, что лучше Вместе! " - говорится в описании спектакля, созданного по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка".

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Сюжет "Лучше вместе" построен на истории о том, как экипаж сказочного корабля отправляется на поиск чего-то, что называется Снарком. Сам Кэрролл говорил, что ему нравится, когда Снарка считают аллегорией Погони за Счастьем.

21 марта отмечают Международный день людей с синдромом Дауна. В этот день в мире проходит флешмоб lots of socks - "много носков". Люди надевают носки с различными цветами и узорами, чтобы почувствовать, как это - быть не таким, как все и привлекать внимание.