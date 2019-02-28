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четверг, 28 февраля 2019 17:24

В столичном Театре на Подоле начали играть необычные актёры
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Спектакль "Лучше вместе" создана по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка"
Фото: NizhynNEWS
Спектакль "Лучше вместе" создана по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка"
Спектакль "Лучше вместе" создана по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка"
Спектакль "Лучше вместе" создана по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка"
Спектакль "Лучше вместе" создана по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка"

В столичном Театре на Подоле показали спектакль "Лучше вместе", где играют актеры с инвалидностью.

Вход был бесплатным, но по предварительной регистрации. Спектакль создали сотрудники Культурно-общественного центра ШELTER +, который, при международной поддержке, занимается развитием связей между людьми с инвалидностью и без, рассказывает 24 канал.

"Мы - студенты и кондитеры, на инвалидных колясках и на каблуках, воспитатели и инженеры, с синдромом Дауна и с аутизмом, школьники и продавцы, незрячие и зрячие, психологи и фрилансеры, электромонтеры и социальные педагоги, с ДЦП и с чувством юмора, юристы и хореографы - создаем инклюзивный творческий проект, потому что верим, что лучше Вместе! " - говорится в описании спектакля, созданного по мотивам поемагонии Льюиса Кэрролла "Охота на Снарка".

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Сюжет "Лучше вместе" построен на истории о том, как экипаж сказочного корабля отправляется на поиск чего-то, что называется Снарком. Сам Кэрролл говорил, что ему нравится, когда Снарка считают аллегорией Погони за Счастьем.

21 марта отмечают Международный день людей с синдромом Дауна.

В этот день в мире проходит флешмоб lots of socks - "много носков". Люди надевают носки с различными цветами и узорами, чтобы почувствовать, как это - быть не таким, как все и привлекать внимание.

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