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пятница, 08 ноября 2019 12:15

В сети появился трейлер нового мультфильма от Pixar - видео

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В сети появился трейлер нового мультфильма от Pixar - видео
Вышел новый трейлер. Фото: itc.ua

Pixar обнародовала первый трейлер будущего мультфильма "Душа".

Премьера мультфильма состоится 18 июня 2020 года, сообщили в УНИАН.

В трейлере зрители увидели главного героя - учителя музыки Джо Гарднера, который мечтает стать джазовым музыкой. Сначала он работает в офисе, но затем отказывается от скучной работы в пользу своей мечты. Однако случайно погибает прямо на улице.

Его душа оказывается на небе, а затем заново перерождается в ребенке.

Режиссер мультфильма - один из самых известных авторов Pixar Пит Доктер, который снял "головоломку" и получил премию "Оскар" за мультфильм "Вверх". Также он писал сценарии для "ВАЛЛ-И", "Корпорации монстров" и нескольких частей "Истории игрушек".

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Украинские критики назвали лучший фильм года. Национальную премию "Киноколо" получила драма "Домой".

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