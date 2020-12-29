В сериале от Netflix заявили, что Украины не существует

В новом фильме от Netflix Death to 2020 героиня актрисы Лизы Кудроу заявляет, что в мире не существует такого места, как Украина. Фото: Instagram

Создатели сериала "Черное зеркало" сняли псевдодокументальный пародийный фильм Death To 2020 - "Смерть 2020-му". Ленту сняли в жанре, где вымышленные события подают в документальном стиле.

Во время одной из сцен героиня говорит, что "нет такого места, как Украина". Ее воплотила Лиза Кудроу, известная ролью Фиби из ситкома "Друзья".

Таким образом комментирует импичмент експрезидента США Дональда Трампа и его обвинения в давлении на президента Владимира Зеленского. Утверждали, что во время телефонного разговора просил помочь расследованию в отношении семьи Байдена.

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Death to 2020 вышел на Netflix 27 декабря. Рассказывает про уходящий год, объединив вымышленные события с реальными архивными кадрами за последние 12 месяцев.

В актерский состав вошли Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Лесли Джонс. Они играют вымышленных экспертов: историка, ученого, техдиректора и тому подобное.