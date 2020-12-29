В сериале от Netflix заявили, что Украины не существует

 
Ексклюзивы
1/5
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 477
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1224
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 864
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1170
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Скрипка на фронте и закрытые границы — как мир готовится встречать Новый год в фото
Просмотров: 423
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Могут потратить заоблачную сумму: какие подарки украинцы делают на праздники
Просмотров: 333
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
"Только один момент. Не говорите о советских "наши" - в селе открыли музей погибших самолетов
2 Просмотров: 7515
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель
Просмотров: 828
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Политтехнолог объяснил, почему Зеленскому не выгодна смена правительства
Просмотров: 486
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Правительство Шмыгаля отработало на тройку - экономист
Просмотров: 189
Фото
Все фото
8
2
2
2
16
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Украинка победила в тюркоязычном Евровидении
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Народные депутаты из разных фракций собрались на вечерницу
Видео
Все видео
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Шоураннеры "Черного зеркала" показали, как убивают 2020 год
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Вышел трейлер украинского фильма, который купил Голливуд
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Михалок выпустил клип о протестах в Беларуси
Интервью
1/5
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 1224
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 864
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
"В 2021-м будет экономический рост, но не такой как хотелось бы" - экономист
1 Просмотров: 576
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
"Будет лучше Зеленского" - кто станет следующим президентом Украины
9 Просмотров: 20052
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Нужно рассказать миру про российские концлагеря на Донбассе - политолог
Просмотров: 1368
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
29 декабря 2020
Просмотров: 18
Пристойні дівчата
– Були б ви дівчатами – нема питань. А двох пацанів ніхто на квартиру не візьме, – четвертий рієлтор відмовляє в оренді двом ...
вторник, 29 декабря 2020 15:54

В сериале от Netflix заявили, что Украины не существует

  Комментировать
В сериале от Netflix заявили, что Украины не существует
В новом фильме от Netflix Death to 2020 героиня актрисы Лизы Кудроу заявляет, что в мире не существует такого места, как Украина. Фото: Instagram

Создатели сериала "Черное зеркало" сняли псевдодокументальный пародийный фильм Death To 2020 - "Смерть 2020-му". Ленту сняли в жанре, где вымышленные события подают в документальном стиле.

Во время одной из сцен героиня говорит, что "нет такого места, как Украина". Ее воплотила Лиза Кудроу, известная ролью Фиби из ситкома "Друзья".

Таким образом комментирует импичмент експрезидента США Дональда Трампа и его обвинения в давлении на президента Владимира Зеленского. Утверждали, что во время телефонного разговора просил помочь расследованию в отношении семьи Байдена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Netflix перестал писать "на Украине" по просьбе киевлянина

Death to 2020 вышел на Netflix 27 декабря. Рассказывает про уходящий год, объединив вымышленные события с реальными архивными кадрами за последние 12 месяцев.

В актерский состав вошли Хью Грант, Сэмюэл Л. Джексон, Лиза Кудроу и Лесли Джонс. Они играют вымышленных экспертов: историка, ученого, техдиректора и тому подобное.

"Ход королевы" назвали самым популярным художественным мини-сериалом на стриминговой платформе Netflix.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В сериале от Netflix заявили, что Украины не существует». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
декабря

Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса

Самое читаемое
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
Гороскоп на 28 декабря - 3 января: на какие события будет богатой неделя, которая заканчивает и начинает год
 Просмотров: 11421
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
Чувственная Тина Кароль снялась полностью обнаженной
5
 Просмотров: 10197
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу
Российские подростки изнасиловали и убили воспитательницу Просмотров: 8352
Украинская певица засветила соски в кружевном белье
Украинская певица засветила соски в кружевном белье 1 Просмотров: 6858
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
Горячая украинская теннисистка эффектно подчеркнула пышную грудь
7
 Просмотров: 6633
Культура
Netflix перестал писать "на Украине" по просьбе киевлянина
Netflix перестал писать "на Украине" по просьбе киевлянина Просмотров: 108
Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса
Опубликовали автобиографию Джеймса Джойса
 Просмотров: 45
Знімуть третю частину "Диво-жінки"
Знімуть третю частину "Диво-жінки" Просмотров: 72
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
8
 Просмотров: 981
Работа над "Амадока" сделала меня более "трезвой" - София Андрухович
Работа над "Амадока" сделала меня более "трезвой" - София Андрухович
 Просмотров: 117
Больше всего комментируют
15
Правительство отменяет льготный тариф на электроэнергию для населения
4
В правительстве объяснили отмену льготного тарифа на электроэнергию
1
"Раз в год возвращают переплату за коммунальные" – сколько платят за коммунальные в разных странах
1
Назвали лучшего футболиста 21 века
1
Чиновники похвалили себя за борьбу с Covid-19
Голосов: 444
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть