В сериал "Корона" отказались добавить предупреждение, что сюжет вымышленный

Принцессу Диану воплотила 24-летняя англичанка Эмма Коррин. Сериал "Корона" является самым дорогим в истории. Выходит на стриминговой платформе Netflix. Фото: Netflix

Создатели сериала "Корона" стриминговой платформы Netflix отказались добавлять предупреждение для зрителей о том, что некоторые сцены являются вымыслом. Это требует министр культуры Великобритании Оливер Доуден. Считает, что поколение зрителей, которые не жили во времена принцессы Дианы, воспринимают ленту как достоверную.

"Мы всегда позиционировали "Корону" как драму, и мы уверены, что наши зрители понимают, что это выдумка, которая в основном базируется на исторических событиях. Как результат, мы не планируем и не видим необходимости добавлять отказ от ответственности", - говорится в заявлении Netflix.

Создатель "Короны" Питер Морган всегда называл его "воплощением креативного воображения с постоянной борьбой между документальностью и драматургией".

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Также сериал раскритиковал брат принцессы Дианы граф Чарльз Спенсер. Отказался предоставлять для съемок семейный замок Олпорп.

"Меня беспокоит, что люди смотрят сериал и забывают, что смотрят художественный фильм. Особенно это касается иностранцев, - говорил граф в одном из интервью. - У сериала много домыслов и вымыслов, не так ли? Вы можете полагаться на факты, но детали между ними - не факт. Я считаю своим долгом заступиться за Диану, когда это необходимо. Она оставила меня опекуном своих сыновей. Моя роль - сохранить о ней память".

Бывший пресс-секретарь британской королевской семьи Дики Арбитер рассказал BBC, что именно считает вымыслом в "Короне":

- То, что принц Чарльз постоянно сутулился

- Встреча Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз

- Присутствие офицера британской армии и придворного королевы Мартина Чартерис. События сюжета разворачиваются с 1977 по 1990 годы. На самом деле Чартерис покинул пост в 1977-м.

- Встреча, во время которой частный секретарь принца Чарльза спрашивает Диану, достаточно ли у нее крепкая психика для самостоятельной поездки в Нью-Йорк. По словам Арбитера, такой встречи на самом деле не было и секретарь никогда бы не сказал такого.

Четвертый сезон сериала "Корона" вышел 15 ноября на Netflix. Есть дорогим сериалом в истории. Рассказывает о британской монаршей семье. Снялись Джиллиан Андерсон, Эмма Коррин, Оливия Колман и Хелена Бонэм-Картер. Принцессу Диану воплотила 24-летняя англичанка Эмма Коррин. В последующих сезонах Диану сыграет австралийка Элизабет Дебики. Сериал посмотрели 29 млн зрителей.