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суббота, 02 марта 2019 21:45

В прокат вышел фильм о Мадонне

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Автор: planetakino.ua
  В докудраме "Мадонна: Рождение легенды" американскую певицу Мадонну Луизу Чикконе играет дебютантка Джейми Олд
В докудраме "Мадонна: Рождение легенды" американскую певицу Мадонну Луизу Чикконе играет дебютантка Джейми Олд

28 февраля в украинский прокат вышел биографический фильм "Мадонна: Рождение легенды". Рассказывает о начале творческого пути американской певицы Мадонны.

В основе сюжета лежит история молодых лет Мадонны Луизы Чикконе. Она родилась в 1958 году в городе Бей-Сити, штат Мичиган, США. В 1978-м переезжает в Нью-Йорк ради танцевальной карьеры, а уже в следующем году присоединяется к только что созданной местной группе Breakfast Club как барабанщица и гитаристка, а впоследствии и вокалистка. В 1980-м основывает собственную группу Emmy, а в 1982-м начинает петь сольно. В 1983-м выпускает дебютный альбом "Мадонна".

Лента снята в жанре докудрамы. Видеоматериалы из жизни Мадонны и комментарии участников коллектива Breakfast Club дополняются сценами игрового кино.

"Как шла певица к славе, какими были ее первые шаги - обо всем этом расскажет байопик "Мадонна. Рождение легенды", - пишет для Kino-Teatr.ua кинокритик Андрей Недзельницкий. - Это вполне документальное кино, "иллюстрированное" сценками из жизни поп-дивы, которые исполняли профессиональные актеры.

Лента не занимается художественной интерпретацией - она подает объективные факты, документы, первые аудиозаписи, снимки, аматорские видео, начиная историю с первых дней жизни. Повествование идет через призму рассказов участников группы Breakfast Club - как, например, первого ее парня Дэна Гилроя. Конечный пункт - это тот момент, когда сама певица уже взошла на Олимп славы, и ее авторитет после лет титанического труда, умноженного на талант, начал поддерживать сам себя. Восхождение Луизы Чикконе - это история человека без сантиментов, однако который не шел к цели "по трупам", а сохранил уважение людей, с которыми пересекалась его - и сначала, и потом - судьба".

Картина является первой полнометражной работой режиссера Гая Гуидо. Мадонну сыграла дебютантка Джейми Олд.

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Мадонна является самой успешной исполнительницей всех времен - мировые продажи её альбомов превысили 300 млн копий. Из всех музыкантов она уступает лишь британской рок-группе "Битлз" и американским певцам Элвису Пресли и Майклу Джексону. Имеет титул "Королевы поп-музыки". Входит в десятку самых богатых музыкантов в мире - ее состояние сейчас оценивают примерно в $600 млн. На сегодня Мадонне принадлежит 16 рекордов в Книге рекордов Гиннеса. В 2012 году выступила в Киеве.

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Дата
02
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