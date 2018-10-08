В оксфордский словарь вписали новые слова, которые должны знать все

Оксфордский словарь обогатили на 100 слов. Фото: Ian Nicholson / PA

В новое издание Оксфордского словаря записали более 100 слов на тему кинематографа. Многие неологизмы образованные от фамилий известных режиссеров.

Среди них такие как Tarantinoesque (Тарантиниада) или Kubrickian (Кубрикиана), которые используют для описания творчества режиссеров Квентина Тарантино и Стэнли Кубрика, пишет The Guardian.

Тарантиниада характеризуется "графическим и стилизованным насилием, нелинейными сюжетными линиями, сатирическими темами и острыми диалогами". Кубрикиана - это "перфекционизм, овладение техническими аспектами кинопроизводства и атмосферный визуальный стиль в фильмах разных жанров".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из украинской азбуки изъяли букву

Также в словаре появились термины Lynchian (образовано от фамилии Дэвида Линча), Spielbergian (Стивен Спилберг), Altmanesque (Роберт Олтмен), Capraesque (Фрэнк Капра).

Команда киевлян разработала мобильное приложение для изучения английского. Существует более года. За это время его загрузили более миллиона пользователей. Проектом интересуются образовательные гиганты. Самоучитель английского языка предлагает быстро и бесплатно получить базовые знания для разговорного английского. Пользователь самостоятельно может выбрать одну из 50 тем для изучения слов или фраз.