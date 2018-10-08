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понедельник, 08 октября 2018 15:50

В оксфордский словарь вписали новые слова, которые должны знать все

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В оксфордский словарь вписали новые слова, которые должны знать все
Оксфордский словарь обогатили на 100 слов. Фото: Ian Nicholson / PA

В новое издание Оксфордского словаря записали более 100 слов на тему кинематографа. Многие неологизмы образованные от фамилий известных режиссеров.

Среди них такие как Tarantinoesque (Тарантиниада) или Kubrickian (Кубрикиана), которые используют для описания творчества режиссеров Квентина Тарантино и Стэнли Кубрика, пишет The Guardian.

Тарантиниада характеризуется "графическим и стилизованным насилием, нелинейными сюжетными линиями, сатирическими темами и острыми диалогами". Кубрикиана - это "перфекционизм, овладение техническими аспектами кинопроизводства и атмосферный визуальный стиль в фильмах разных жанров".

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Также в словаре появились термины Lynchian (образовано от фамилии Дэвида Линча), Spielbergian (Стивен Спилберг), Altmanesque (Роберт Олтмен), Capraesque (Фрэнк Капра).

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