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пятница, 19 июля 2019 15:27

В Одессе презентовали фильм о подвиге украинских моряков

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В Одессе презентовали фильм о подвиге украинских моряков
Фильм "Черкассы" покажут в кинотеатрах в феврале 2020 года. Фото: i.ytimg.com

Мировая премьера фильма "U311 Черкассы" режиссера Тимура Ященко состоялась на 10-м Одесском международном кинофестивале.

Драма об украинских моряках во времена аннексии Крыма Россией представлена ​​в Национальной программе, пишет Новое время.

Овации зрителей для фильма о подвиге экипажа тральщика "Черкассы" продолжались несколько минут. Когда оказалось, что в зале присутствуют командир "Черкасс" Юрий Федаш и трое моряков, волна аплодисментов поднялась вновь.

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Некоторые члены экипажа даже снялись в фильме "U311 Черкассы" рядом с профессиональными актерами, исполнителями главных ролей Дмитрием Совой, Евгением Ламахом, Романом Семисалом.

Сюжет ленты рассказывает о героической странице в истории ВМС Украины через историю двух друзей из украинского села, Михаила и Льва, которые по разным причинам оказываются на корабле "Черкассы", который дислоцировался в порту крымского озера Донузлав. Из-за событий в Украине - начало и завершение Революции достоинства, побег тогдашнего президента Виктора Януковича и силовой захват украинского Крыма Россией - корабль и экипаж оказываются заблокированными в Донузлаве и получают ультиматум от российских военных.

По словам режиссера Тимура Ященко, идея снять это кино-притчу возникла в 2014-м, когда он увидел в YouTube ролик, где украинские моряки поют песню "Воины света" на корабле "Константин Ольшанский".

"Меня это видео очень задело. Эти ребята с палками были готовы к битве. Это стало для меня большим вдохновением. Почувствовал, что это именно та история, которая заслуживает того, чтобы быть зафиксированной во времени ", - вспомнил он.

Как признался после премьеры, которая одновременно стала и украинский, и мировой, капитан II ранга ВМС ВС Украины Юрий Федаш, в конце концов он смирился с тем, что реальную историю его корабля пришлось добавить художественными приемами, без которых кино невозможно.

"Фон, на котором происходят эти события, правдив. Кроме эпизодов с "Ольшанского", где "Воины света". Я еще тогда давал комментарий, что у нас не было времени песни петь и подобное делать. Оно появилось с ошибочной подписью в YouTube, и я настаивал, чтобы этого не было в кино. Но меня режиссер, как всегда, не послушал. Другой момент - это когда заливали бетон в главные двигатели. Этого также не было, и режиссер вновь меня не послушал. В кино показано экипаж, который менее сплоченный, который начал быть дисциплинированным, только когда увидел, что страна в опасности. На самом деле экипаж изначально был подготовлен. Какое там курение в каютах?.."- рассказал Федаш.

"Со временем мне доказали, что это нужно, потому что это кино. И так нужно ради искусства. Поэтому на некоторые вещи я закрывал глаза ", - добавил капитан "Черкасс", который выступал консультантом на съемках, а его бывшие подчиненные-моряки заверили, что весь фильм и игра актеров и диалоги были настолько убедительными, что они как возвращались на корабль.

Съемки фильма проходили при поддержке Госкино и ВМС ВС Украины в Очакове, Одессе и небольшом селе Черниговской области. Невероятную музыку к ленте "Черкассы" создали Катя Chilly и Антон Байбаков.

Лента, которую критики уже успели сравнить с картиной "Броненосец "Потемкин" и "Дюнкерк", выйдет на большие экраны в феврале 2020-го.

X Одесский международный кинофестиваль продлится до 20 июля. Программа будет состоять из национального конкурса и 2 международных - документального и художественного кино. В национальной программе примут участие 10 короткометражных фильмов и 4 полнометражных.

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