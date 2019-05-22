В неоновом свете: фотограф стильно показал Америку 1950-х

Британский фотограф Мэтт Генри создает фото в американском стиле 1950-х годов. На фотографиях изображены колоритные американцы в ярких локациях. Фото затрагивают многие политические, гендерных и социальных проблем.
Мэтт Генри создавал свои выставки в Европе, Америке и Азии. Журналист по образованию, начал работать над фотографией, когда делал снимки с вечеринок для Ноттингемского университета, пишет birdinflight.
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"Моя мама была фотографом, так что я вырос в доме с темной комнатой. В студенческие годы я поехал работать в США и занял у мамы старую зеркалку, чтобы задокументировать свой опыт, а когда вернулся, обнаружил катушки и напечатал снимки. С тех пор я подсел", - говорит Мэтт Генри.
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Фотограф работал в разных жанрах. Остановился на художественном фото, так как только там может непосредственно делиться своим воображением с потребителями культуры.
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"Идеи для своих новых проектов я придумываю так: долго лежу на диване и думаю. Я размышляю над многими идеями, и вдруг одна из них меня вдохновляет, заставляет захотеть встать с дивана - тогда я знаю, что наткнулся на что-то стоящее. Затем история развивается несколько недель, пока я не начинаю набрасывать сториборды и идеи", говорит фотограф.
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