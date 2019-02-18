"В кино, как в любви, надо делать прекрасные поступки за чертой логики", - Иван Гаврилюк

В фильме "Хлеб и соль" я на полном ходу, закованный в кандалы, прыгал с поезда, который ехал со скоростью 60 километров в час. На третьем дубле перевернулся и лицо все содрал о гальку.

Закованный в кандалы, прыгал с поезда, который ехал со скоростью 60 километров в час. На третьем дубле перевернулся и лицо все содрал о гальку

В фильме "Захар Беркут" я просто загорелся. Между мной и камерой были три чугунные тарелки с зажженным парафином. Меня должны были поливать водой в определенной сцене. Вода попала не в лицо, а в этот горячий парафин. Под давлением воды весь парафин, парик, все загорелось. Лица не было. Жена видела это все, потеряла сознание.

В фильме Юры Ильенко "Княгиня Ольга" я боролся с медведем. Привезли медведицу Маню из Тамбова самолетом. Дрессировщик медведицы дядя Вася имел такой живот, что можно было ставить на него пиво и пить. Как его не одевали, не мог меня дублировать никак. Я подошел к Юре и говорю: "Давайте я сыграю с медведем сам". "Да ты с ума съехал, - говорит он. - С тебя скальп снимут, а я буду в тюрьме сидеть". А уже самолет ждет медведя в аэропорту Жуляны. Деньги большие, очевидно. Надо было что-то делать. А у меня страха никакого не было. Подняли медведицу на задние лапы. По бокам две женщины стояли с револьверами. Медведица пошла ко мне и протягивает к лицу лапу. У меня был хлеб с сахаром. Валю Маню и говорю ей тихо: "Маня, падай!" Я на Маню влез, еще в пасть ей голову засунул. И ничего. Затем подошел Ильенко и говорит: "Я думал, что у тебя атрофия страха".

Страх пришел на четвертый день, когда я осознал, что делал. Потому что когда после меня подошел к Мане дядя Вася, она так заехала ему в голову, что он улетел со своим животом где-то на 4 метра.