В Киеве выступят звезды неосоула

В Киеве выступят звезды нео-соула Хосе Джеймс и Таали.Фото: taalimusic.com

15 июля в киевском клубе "Курени" выступит американский дуэт Jose James & Taali.

Играют неосоул. Для стиля характерно отсутствие четкого направления - композиции могут сочетать хип-хоп, соул, драм-н-бейс.

Минесотец Хосе Джеймс первый альбом выпустил в 2008-м. У него 10 пластинок. Третий альбом For All We Know получил премию Эдисона, а французская ассоциация L'Academie du Jazz назвала его лучшим вокальным джазовым альбомом года. В рецензии на альбом Love in a Time of Madness, американский музыкальный журнал Pitchfork признал Джеймса одним из самых ярких импровизаторов десятилетия.

Певица из Нью-Йорка Таали запоминается особым тембром голоса. В ее музыке чувствуется фольк-традиция Леонарда Коэна и Джони Митчелл. В этом году Таали была номинирована на американскую музыкальную премию Grammy.

Хосе Джеймс и Таали сотрудничают с 2013-го. Являются дуэтом не только на сцене: два года назад пара поженилась.