В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации

 
Ексклюзивы
1/5
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Санкции против Коломойского расставляют все точки над "и"
Просмотров: 441
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Зеленский разошелся с Коломойским. Тот не такой влиятельный, как Ахметов
Просмотров: 882
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
"Упыри, позор!": от судей требовали справедливости и перезагрузки системы
Просмотров: 621
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Психолог рассказала, как люди становятся токсичными
Просмотров: 2007
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
"Фраза" Крым - Украина "- это тюремное заключение", - правозащитник
Просмотров: 1179
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2043
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 297
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1377
Фото
Все фото
9
8
4
5
6
Вокалист &quot;Бумбокс&quot; одел футболку с политическим подтекстом
Вокалист "Бумбокс" одел футболку с политическим подтекстом
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию &quot;Золотой глобус&quot;
Лучшие актеры, музыка, жанры: вручили кинопремию "Золотой глобус"
&quot;Исчезает советский образ мужеподобной писательницы&quot; - показали уникальную фотографию Леси Украинки
"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
Культовый дуэт Daft Punk распался после 28 лет существования: прощальное видео
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
На сцене покажут бунтарку Лесю Украинку
Видео
Все видео
Обстоятельства заставили. Журналист и секретарша сблизились после измены любимых
Обстоятельства заставили. Журналист и секретарша сблизились после измены любимых
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
Иностранцы в вышиванках записали видео в честь Тараса Шевченко
"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
"Безумное порно" победило на Берлинском кинофестивале
Интервью
1/5
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 243
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 243
Борщ по миру распространили евреи
Борщ по миру распространили евреи
Просмотров: 2043
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Бизнес в Украине: почему женщины уступают мужчинам
Просмотров: 216
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
8 марта начинают отмечать Бабскую неделю
Просмотров: 954
Колонка
Павел Щирица
Павел Щирица
09 марта 2021
Просмотров: 441
Політика
Хворіти – справа неприємна і недешева. Та якщо вже лікуєшся, шукай спеціаліста. Брат порадив звернутися в державну установу. Оскільки шлунок ...
среда, 10 марта 2021 13:58

В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации
5

  Комментировать
 

В Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого стартует новый курс, где студентов будут обучать востребованной в мире профессии режиссера анимационных фильмов. Инициатором курса "Режиссура анимационного фильма" выступил бизнес – киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports, который входит в технологический холдинг TECHIIA. Набор стартует во время вступительной кампании 2021 года.

Об этом пишет Обозреватель.

В течение 4 лет студенты будут изучать 3D графику, режиссуру и драматургию анимационного фильма, актерское мастерство, медийные технологии и основы монтажа. Студенты овладеют game-дизайном, дизайном анимации, анимацией персонажей, работой над мультфильмами, синематичными видеороликами и другими аудиовизуальными произведениями. Среди основных инструментов обучения – Unreal Engine от Epic Games, который используют для создания 3D-графики в режиме реального времени.

 

Профессия режиссера анимации востребована на рынке не только Украины, но и мира. Острую потребность в специалистах испытывают компании, которые работают в области киберспорта. Именно поэтому инициатором курса выступила компания WePlay Esports, на базе которой и будут проходить практические занятия. В студии WePlay Esports студенты будут практиковать полученные знания по созданию трансляций международных киберспортивных турниров. Обучение режиссеров анимации в таком формате будет реализовано в Украине впервые. Студенты получат диплом бакалавра Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого.

Самым молодым мастером курса в истории университета станет Максим Белоногов, генеральный продюсер и Chief Visionary Officer медиахолдинга WePlay Esports. Среди преподавательского состава курса будут члены команды студии медиахолдинга WePlay Esports. Опыт и знания менторов курса помогут студентам овладеть не только теорией профессии, но и получить практические навыки работы с анимацией.

 

"Мир стремительно развивается. Основы режиссуры анимации, которым учили раньше, нуждаются в обновлении. Именно поэтому мы предложили университету внедрить курс, на котором будут обучать специалистов по работе с анимацией в digital-формате. Полученные знания и опыт очень востребованы сегодня на рынке, поэтому выпускникам будет довольно просто найти работу и построить карьеру. Самым талантливым мы как WePlay Esports планируем предложить трудоустройство сразу после выпуска, так выпускники смогут создавать киберспортивные шоу на аренах WePlay Esports в Киеве и Лос-Анджелесе", – говорит Максим Белоногов, генеральный продюсер и Chief Visionary Officer WePlay Esports.

Обучение будет проходить в офисе WePlay Esports на левом берегу Киева. Компания обеспечит студентов необходимой технической базой – компьютерами и необходимой периферией для работы.

 

"Реализовать проект совместно с WePlay Esports – это для нас и новый опыт, и новый вызов. Мы заинтересованы, чтобы выпускники были актуальными на рынке труда. Работа театра, кино и художественные проекты меняются, а взаимодействие с реальным бизнесом как с WePlay Esports – это возможность дать нашим студентам максимум знаний, теоретических и практических. Надеемся, что этот курс начнет постоянную практику привлечения потенциальных работодателей к созданию учебных программ и практики", – сказала Ольга Равлюк-Голицына, директор Института экранных искусств при национальном университете.

О запуске курса "Режиссура анимационного фильма" между WePlay Esports и Университетом подписан Меморандум. Условия поступления и отбора абитуриентов объявят дополнительно.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве стартует новый университетский курс подготовки режиссеров анимации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
марта

Украинский Робин Гуд боролся с панами 23 года

"Мистер Ватсон, зайдите" - сделали сенсационный телефонный звонок

Казначейство выпустило банкноты для финансирования войны

В Швейцарии издали необычного "Кобзаря"

Погибло большинство жителей села

Создали добровольческий батальон для охраны границ с Венгрией

Открыли новые острова в Тихом океане

В результате бомбардировок погибли около 100 тыс. мирных жителей

Первая женщина в мире совершила кругосветное морское путешествие

В результате взрыва на шахте погибли более 1000 шахтеров

Французы захватили территорию в Африке

Христианский террорист убил врача, который делал аборты

Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку

Самое читаемое
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
 3 Просмотров: 70186
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
Гороскоп на март: кого ждет финансовое процветание и невиданный успех
 Просмотров: 14841
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
Насиловали, душили и подожгли в куче мусора: на стройплощадке нашли обгоревшую девушку
5
 Просмотров: 12213
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив
Зверское убийство киберполицейской: известен мотив Просмотров: 9279
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото
20
 Просмотров: 9207
Культура
Обстоятельства заставили. Журналист и секретарша сблизились после измены любимых
Обстоятельства заставили. Журналист и секретарша сблизились после измены любимых
 Просмотров: 549
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
"Лигу справедливости" Снайдера случайно показали за неделю до премьеры
 Просмотров: 153
Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"
Винник и Поплавский анонсировали музыкальную премию "Украинская песня года 2020"
5
 Просмотров: 108
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
"Научим плясать под дудочку" - Беларусь на Евровидении представит группа сторонников Лукашенко
 Просмотров: 279
Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения
Группа Go_A изменила текст песни для Евровидения Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
В Конча-Заспе митинговали за освобождение Стерненко
5
Еще не решил - Мендель о втором сроке Зеленского
3
Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
3
Израиль не признает вакцину, которой прививают украинцев
3
Ткаченко говорит менять закон о языке
Голосов: 53
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть