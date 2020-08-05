В Испании в честь Леси Украинки открыли площадь

В испанском Мадриде площадь назвали в честь Леси Украинский. Фото: Посольство Украины в Испании в Facebook

В Мадриде в Испании площадь, на которой расположено посольство Украины, назвали именем Леси Украинки.

Таким образом почтили память писательницы, сообщает посольство Украины в Испании.

"В честь великой дочери украинского народа и ее вклада в развитие мировой культуры мэрия города Мадрид присвоила имя Леси Украинки площади в столице Испании, на которой расположено Посольство Украины, а также поддержала предложение дипломатического учреждения Украины относительно установления на этой площади памятника поэтессе", - сообщает посольство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Поражаются, что я не ем великороссов, поляков и других" - 10 цитат Леси Украинки

Испанский писатель Хосе Андрес Альваро Окарис выпустил труд "Леся Украинка - душа Украины" - к 150-летнему юбилею поэтессы, куда вошел сборник ее произведений на испанском языке.

Это одна из серии его книг о выдающихся людях Испании и мире. В прошлом году Окарис издал книгу о Тарасе Шевченко, в которую также добавляют переведенные произведения.

"За личный вклад Хосе Андреса Альваро Окариса в дело распространения произведений классического украинского литературного наследия и информации о выдающихся украинских художниках в испанском обществе, а также содействие развитию культурного сотрудничества между Украиной и Испанией Анатолий Щерба наградил испанского писателя Почетной грамотой Посольства Украины в Испании", - сообщили в посольстве.

Комиссия Киева по вопросам наименований на последнем заседании перед местными выборами поддержала изменение названий 8 улиц и 2 объектов. Также присвоили названия 4 безымянным объектам.