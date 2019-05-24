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пятница, 24 мая 2019 14:28

В финальной серии "Игры престолов" заметили киноляп

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В финальной серии &quot;Игры престолов&quot; заметили киноляп
Две пластиковые бутылки заметили в сериале "Игра престолов" Фото: twitter.com

Зрители финальной серии последнего сезона "Игры престолов" заметили в кадре две пластиковые бутылки.

Они появляются в кадре во время совета лордов Семи королевств, в ходе которого они выбирают нового правителя.

Одна из бутылок стоит за ногой Семвела Тарле, другая - за стулом сира Давоса.

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"Сэм начал выпускать минералку в Вестеросе. Молодец, хороший бизнес!" - написал зритель.

"Бутылка воды в Королевской гавани! И не одна", - заметил другой.

Две недели назад в четвертом эпизоде ​​восьмого сезона "Игры престолов" оказался стаканчик с кофе. Он стоял рядом с Дейнерис Таргариен во время пира после битвы за Вестерос.

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