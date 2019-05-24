В финальной серии "Игры престолов" заметили киноляп

Зрители финальной серии последнего сезона "Игры престолов" заметили в кадре две пластиковые бутылки.
Они появляются в кадре во время совета лордов Семи королевств, в ходе которого они выбирают нового правителя.
Одна из бутылок стоит за ногой Семвела Тарле, другая - за стулом сира Давоса.
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"Сэм начал выпускать минералку в Вестеросе. Молодец, хороший бизнес!" - написал зритель.
Sam started producing Mineral Water in Westeros. Good business 👌#GameOfThrones #GameOfThronesFinale pic.twitter.com/wY5NLrvqHP— House Stark (@PO5IT1VE) 20 мая 2019 г.
"Бутылка воды в Королевской гавани! И не одна", - заметил другой.
a water bottle in King's Landing!! #got #gameofthrones pic.twitter.com/mwGQlsLwnh— Beth (@bethisloco) 20 мая 2019 г.
Две недели назад в четвертом эпизоде восьмого сезона "Игры престолов" оказался стаканчик с кофе. Он стоял рядом с Дейнерис Таргариен во время пира после битвы за Вестерос.
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