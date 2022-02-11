"В этом и есть наша сила" - Roxolana представила сингл к нацотбору на Евровидение

Roxolana выпустила лирик видео на песню Girlzzzz. Фото: instagram.com/roxolanas

Финалистка нацотбора на Евровидения-2022 Roxolana представила лирик-видео на песню Girlzzzz.

Исполнительница заявила, что ролик уникален, поскольку выполнен жестовым языком. Звезда опубликовала его на YouTube.

"Я получила очень много отзывов после того, как летом записала языком жестов песню "Говори" на слова Юрия Издрика. Поэтому выпуская Girlzzzz, я сразу знала, что создаю инклюзивную видеоверсию, ведь главный посыл композиции в том, чтобы каждый человек смог поверить у себя, найти в себе того, кто ничего не боится, кто свободен от давления социума, кто может позволить себе быть настоящим, кто умеет заботиться о себе и других. Я убеждена, что именно в этом и есть наша сила", – поделилась певица.

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Создавать видео артистке помогала переводчица жестового языка Екатерина Заботкина.

Поклонники изрядно поддержали певицу и под видео написали много положительных комментариев:

"Крутая песня. Желаю Roxolana успеха", "Как классно, что вы учитываете особенности некоторых слушателей и делаете еще и такую ​​версию. Вы достойный победитель отбора", "Это так красиво и органично выглядит. Спасибо за искренность. Видно, что с душой. делали", "Мне пока очень импонирует то, что вы делаете в украинской музыке. Удачи вам".

Участники нацотбора на Евровидение-2022, группа Kalush Orchestra представили песню Stefania, с которой сразятся за право представлять Украину на 66-м международном конкурсе в Италии.Финал национального отбора состоится 12 февраля. В прямом эфире восемь вокалистов представляют песни, с которыми стремятся поехать на Евровидение. Среди них будет и популярная украинская группа Kalush Orchestra.