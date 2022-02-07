Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania

Участники нацотбора на Евровидение-2022, группа Kalush Orchestra представили песню Stefania, с которой сразятся за право представлять Украину на 66-м международном конкурсе в Италии.

Финал национального отбора состоится 12 февраля. В прямом эфире восемь вокалистов представляют песни, с которыми стремятся поехать на Евровидение. Среди них будет и популярная украинская группа Kalush Orchestra.

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Этот трек артисты написали из своих переживаний и жизненных историй. Вокалист коллектива Олег Псюк ранее признался, что песню написал о своей матери.

"Это лучшее, что я когда-то для нее делал. Было бы очень круто, если бы он победил и в прямом эфире я бы спел специально для мамы еще раз", - говорит рэпер.

Артист Артем Пивоваров и участник нацотбора на Евровидение-2022 Kalush представили песню "Майбутність" и клип к ней. Музыкальную форму приобрело одно из стихотворений писателя Григория Чупрынки в рамках авторского проекта певца "Твої Вірші, Мої Ноти".