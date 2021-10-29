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пятница, 29 октября 2021 13:48

В двух версиях: участница "Х-Фактора" представила mood video на двуязычную песню

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В двух версиях: участница &quot;Х-Фактора&quot; представила mood video на двуязычную песню
Aida выпустила клип на двуязычную песню Je T'aime J'adore. Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Поп-исполнительница Aida выпустила романтическую песню Je T'aime J'adore. Сингл записан в двух версиях: украино-французской и англо-французской.

Также участница "Х-Фактора" представила mood video, в котором показала кадры из стильной фотосессии. Автором снимков является фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

"Когда я услышала песню Je T'aime J'adore в первый раз, то была уверена, что запишу вокал и мы выпустим ее очень быстро. Ошиблась. В общем, над песней мы работали почти два месяца. Je T'aime J'adore для меня это одновременно и новый старт после долгого молчания, и последняя песня, где люди услышат привычную Аиду. Это отголосок той девушки, которая когда-то пришла на Х-Фактор", - прокомментировала певица.

"Важно, чтобы украинский слушатель смог легко понять, о чем песня, и проникнуться ею, поэтому мы с командой решили сделать и украинский перевод Je T'aime J'adore. Признаюсь честно, я сначала скептически отнеслась к идее украинской версии, но когда услышала текст, как классно он лег по мелодии и как он круто сочетается с французским, сомнения отпали", - добавила она.

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Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина 35-летняя Мария, которая строит карьеру певицы и модели, выпустила видеоработу на песню "Непокорная".

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