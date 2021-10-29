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пятница, 29 октября 2021 10:35

"Непокорная" внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе

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&quot;Непокорная&quot; внучка Фокина дерзко извивалась в новом клипе
Маша Фокина выпустила клип на песню "Непокорная". Фото: instagram.com/mashafokina

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина 35-летняя Мария, которая строит карьеру певицы и модели, выпустила видеоработу на песню "Непокорная".

Режиссером выступил Фил Ли. Премьерой исполнительница поделилась в Instagram.

"Эта песня глубокая. И тема, которая поднимается в клипе, близка каждому, кто когда-то любил: о невозможности забыть первую любовь и эмоции, которые остаются до конца жизни. В клипе рассказывается история именно о таких отношениях: о паре, которую уже ничего не связывает. Но когда они случайно встречаются - их накрывает волна воспоминаний и чувств", - говорится в описании под видео в YouTube певицы.

В клипе Фокина предстает в двух образах: в нежном белом платье и дерзком черном боде с кожаной курткой. В видеоработе кроме изгибов внучки экс-нардепа показали танец пары. Танцоры предстали только в нижнем белье.

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Фокина известна как светская львица, певица, актриса, модель и участница провокационных шоу. Несколько лет назад женщина демонстрировала свое богатство, отрывалась на вечеринках и снималась в стиле ню. Фокина снялась обнаженной в фильме греческого режиссера и дружит с владельцем порностудии. Внучка политика с 2003-го пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе.

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