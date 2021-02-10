Звездные внуки и жены. Кто из политиков имеет родственников в шоу-бизнесе

Внучка 3-го президента Украины Виктора Ющенко Доменика выступала на сцене "Голоса країни". Судьи не оценили выступление 20-летней родственницы президента. Женщине не удалось развернуть кресла судей.

Кто из политиков имеет звездных родственников, рассказывает Gazeta.ua.

Дедом певицы и модели 34-летней Марии Фокиной является первый премьер-министр Украины Витольд Фокин. Она известна как светская львица, певица, актриса, модель и участница провокационных шоу. Несколько лет назад женщина демонстрировала свое богатство, отрывалась на вечеринках и снималась в стиле ню. Фокина снялась обнаженной в фильме греческого режиссера и дружит с владельцем порностудии. Внучка политика с 2003-го пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе.

Невесткой 3-го президента Украины Виктора Ющенко была модель Елизавета Ефросинина. В 2009-м сын президента Андрей женился на сестре ведущей Маши Ефросининой. Елизавету Ющенко часто замечали на светских вечеринках. Также она активно работала в модельной сфере. Через год после свадьбы у пары родилась дочь Варвара. В конце 2012-го супруги объявили о разводе.

Фото: instagram.com/mashafokina

Также среди звездных родственников в 3-го президента есть Доменика Ющенко. 7 февраля женщина выступила в вокальном шоу "Голос країни". Она исполнила хит под названием "Плакала" группы Kazka. Далее "слепых прослушиваний" ей пройти не удалось.

"Я мечтаю, чтобы дед увидел меня на сцене", - отмечала внучка президента Ющенко.

Певица Гульнара Каримова является старшей дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова. Женщина исполняла песни под сценическим псевдонимом Googoosha. Также была председателем попечительского совета неправительственного фонда "Форум культуры и искусства Узбекистана" и ряда других общественных организаций.

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Мужчиной украинской скрипачки и певицы Ассии Ахат является депутат Киевского горсовета 9-го созыва Игорь Баленко. В 1999-м вышел дебютный альбом артистки. Пара поженилась в 2000 году. Ассии Ахат в 2016-м присвоили звание "Заслуженная артистка Украины".

Скандальные фотографии внучки первого премьер-министра Украины Витольда Фокина — 34-летней Марии — всплыли в сети. Внучка государственного деятеля постоянно повторяла, что "все свои богатства заработала самостоятельно". По ее словам, когда Фокиной было 17, одно ее выступление стоило примерно $5 тыс. В месяц она зарабатывала около $60 тыс. Об этом девушка рассказала журналисту проекта "Гроші" на канале "1+1".