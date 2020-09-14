Сенсационные фотографии обнаженной Маши Фокиной опубликовали в интернете

Скандальные фотографии внучки первого премьер-министра Украины Витольда Фокина — 34-летней Марии — всплыли в сети. Об этом сообщает Obozrevatel.

Маша Фокина известна как светская львица, певица, актриса, модель и участница провокационных шоу. Еще несколько лет назад она демонстрировала свое богатство, отрывалась на вечеринках и снималась в стиле ню. Внучка политика с 2003 года пыталась построить карьеру в шоу-бизнесе. Также, несмотря на статус семьи политика, Фокина снялась обнаженной в фильме греческого режиссера и дружит с владельцем порностудии.

Фото: glavred.info

Одним из проектов, в котором принимала участие Маша Фокина, стало сериалити "Ка$ты" на канале "ТЕТ".

"Проект был создан с целью показать украинцам "тяжелую жизнь" золотой молодежи в стране. Вместе с Машей в сериалити снимались и другие скандальные персонажи, среди которых Алена Лоран и Каролина Руффо. По замыслу режиссеров, за участниками должны были следовать операторы и записывать на пленку самое интересное - яхты, пляжи и тусовки. На самом деле все вышло иначе. Даты и время съемок согласовывались заранее, так же как и сценарий. После шквала критики проект закрыли", — говорится в сообщении издания.

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Внучка государственного деятеля постоянно повторяла, что "все свои богатства заработала самостоятельно". По ее словам, когда Фокиной было 17, одно ее выступление стоило примерно $5 тыс. В месяц она зарабатывала около $60 тыс. Об этом девушка рассказала журналисту проекта "Гроші" на канале "1+1".

Внучка первого премьер-министра Витольда Фокина Мария говорит, что ее дед вошел в Трехстороннюю контактную группу после того, как она познакомила его с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. "Я сама познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Потому что это мой друг. И это было наше личное решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", - рассказала она в программе "Светская жизнь".