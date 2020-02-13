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четверг, 13 февраля 2020 16:49

В день Валентина начнут показывали "Соник в кино": сюжет и трейлер

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В день Валентина начнут показывали &quot;Соник в кино&quot;: сюжет и трейлер
С14 февраля в украинских кинотеатрах начнут показывать "Соник в кино" Фото: YouTube

С14 февраля в украинских кинотеатрах начнут показывать "Соник в кино".

Персонажей озвучивали Бен Шварц, Джим Керри, Джеймс Марсден, Тика Самптер, пишут Факты.

Соник является легендарным персонажем из видеоигр Sega, который собирал кольца, зарабатывая очки. Это человекоподобный синий еж из другого мира, который прибыл на Землю, чтобы скрыться от злодеев, которые стремятся использовать его сверхскорость в корыстных целях. Он случайно провоцирует массовое отключение электричества и скрывается в городе Грин-Хиллс. Его начал преследовать правительство, наняв роботехника Айво Работника для поисков.

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Шериф Грин-Хиллс Томас Вачовски должен помочь Сонику избежать поимки, собрать его кольца и помешать Работнику использовать его способности для завоевания мира.

К фильму "Форсаж-9" Universal Pictures опубликовала первый тизер-трейлер. Как известно из фрагмента, главный герой ведет спокойную жизнь фермера вместе с женой и сыном.. В ролике Вин Дизель раздумывает о том, как его жизнь изменилась с тех пор, как он стал отцом. А Мишель Родригез дарит сыну кулон "для защиты от того, что грядет". Что выпадет на долю героев в новом фильме, пока создатели не рассказывают.

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