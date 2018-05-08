В день полуфинала назвали нового лидера Евровидения

Впервые за несколько месяцев букмекеры изменили прогноз относительно победителя международного песенного конкурса Евровидения-2018.

На первом месте в прогнозах букмекеров песенного конкурса Евровидения сейчас находится представительница Кипра Элени Фурейра. Ей удалось обойти Нетту Барзилай из Израиля, которая в течение долгого времени занимала первое место, свидетельствуют прогнозы букмекеров, опубликованные на официальном сайте Евровидения.

Обе участницы будут выступать сегодня вечером.

Первое место у букмекеров занимает представительница Кипра Элени Фурейра. Фото: eurovisionworld.com

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За данными британской букмекерской конторы William Hill, к финалу пройдут Израїль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия.