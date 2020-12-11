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суббота, 12 декабря 2020 00:45

Юрий Андрухович готовит ночной перформанс

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Юрий Андрухович готовит ночной перформанс
В оформлении обложки романа Юрия Андруховича "Раді ніч" использовали картину Влода Костырко "Передышка во время бегства в Египет". На обороте книги разместили QR-код, чтобы читатель мог найти и послушать любую песню или инструментальную композицию из списка Ротского. yakaboo.ua

12 декабря состоится онлайн презентация романа Юрия Андруховича "Радіо Ніч". Выходит в издательстве Meridian Czernowitz.

"Это самый остросюжетное и одновременно лирическоя произведение автора. Пространство, в котором авантюрный роман встречается с фэнтези, а Дэвид Боуи - с бродячими музыкантами Средневековья - говорит литературный редактор книги Александр Бойченко. - После" Двенадцати обручей "о каждой книге Юрия говорили, как о "не совсем романе". "Таємниця" стилизована под интервью, "Лексікон інтимних міст" собран из впечатлений из путишествий, в "Коханцях Юстиції" есть сквозные темы, но сами тексты можно рассматривать как отдельные рассказы. "Радіо Ніч" - это "совсем роман", причем написан с таким вдохновением, которого не было, может, со времен "Перверзії". Здесь есть два рассказчика. Один - вроде Цейтблом в "Доктор Фаустус" Манна, он биограф главного героя и рассказывает его историю. Второй - сам герой, Йос Ротский, который ведет ночной радиоэфир. Каждая из глав Ротского заканчивается объявлением музыкального номера ".

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"Идея написать подобную книгу появилась давно. В 2005 году у меня было интервью в Варшаве на студенческой FM-радиостанции, - рассказывает Юрий Андрухович. - Среди прочего, услышал й вопрос: "Представь себе, что ты перестанешь писать, чем тогда будешь заниматься?". Я ответил, что в таком случае хотел бы основать собственную радиостанцию, исключительно ночную. Я не буду спать ночью, крутить в эфире свою любимую музыку и что-то рассказывать. И поскольку предпочитаю минорную музыку, то отсюда и название радиостанции - "Радіо Смуток". На этом история завершилась, пока я не вспомнил этот эпизод в конце 2017 года. Герой моего романа Иосиф Ротский работает ночью на таком радио. Только уже в интернете. Общается со всем миром. Он музыкант, но так получилось, что не может больше играть. Разочаровался в себе, потерял квалификацию. Все, что может, - это слушать музыку, собирать ее, составлять антологии. Действие происходит в ночь на 13 декабря. Это худший месяц года, худший день месяца и день недели - пятница. Герой начинает эфир в полночь и ведет программу до восьми утра. Ротский хочет казаться холодным и циничным человеком. Постоянно пытается шутить по-черному. Для него это возможность рассказывать о своей жизни именно в это худшее время. События разворачиваются в ближайшем будущем. Условно примерно через год-два. В произведении ни разу не сказано, что герой из Украины. Но есть подробности, которые на это указывают. Он один из огромной волны эмигрантов, бежавших от политических репрессий. Остановились в первой попавшейся соседней стране, чтобы двигаться дальше.

Ведущий мотив "Радио Ночи" - музыкант, который неожиданно сыграл фантастически важную роль в истории. И поэтому ему приходится скрываться.

Ведущий мотив "Радио Ночи" - музыкант, который неожиданно сыграл фантастически важную роль в истории. И поэтому ему приходится скрываться. Ротский вынужден все время бежать. Его преследуют, и режимные спецслужбы - это только пол беды. Есть еще неуместна любовь, с которой не совладать, и банковская тайна, с которой не справиться. Тюремный опыт и самопроизвольно успешный теракт. А также ум и забвения, смех и тьма, холод и ад, ирония и трепет. Последний тайник, откуда разрешено вести ночной эфир!.

Онлайн презентация книги состоится 12 декабря в 22:00. Модератор Владимир Ермоленко. Онлайн-стрим презентации можно будет посмотреть на страницах Meridian Czernowitz и UA: Культура на Facebook, а также на YouTube. • В этот же день в полночь состоится "Радио Ночь: перфоманс Юрия Андруховича в эфире ночного шоу на украинском радио и Радио Культура". Перформанс можно смотреть вживую с 00:00 на страницах Meridian Czernowitz и Радио Культура на Facebook, на YouTube Украинского радио, а также в прямом эфире Радио Культура и Украинского радио.

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