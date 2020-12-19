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суббота, 19 декабря 2020 12:39

Умер еще один актер из "Звездных войн"

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Умер еще один актер из &quot;Звездных войн&quot;
Английский актер Джереми Булок (слева) стоит рядом с костюмом Боба Фетта, рассказывал, что когда воплощал охотника за головами в "Звездных войнах", то вдохновлялся образом Клинта Иствуда из спагетти-вестерна "Человек без имени" Серджио Леонеwww.jedinews.com

На 76 году жизни скончался британский актер Джереми Буллок. В оригинальной трилогии "Звездные войны" сыграл охотника за головами Боба Фетта. Артист умер из-за осложнения болезни Паркинсона. Рядом с Джереми Буллоком в одной из клиник Лондона последние часы находились жена и двое сыновей.

17-летний Джереми Буллок снялся в мюзикле "Летние каникулы" со звездой рок-н-ролла Клифом Ричардом. До участию в картине "Империя наносит ответный удар" 1980 года самыми известными работами в кино актера были десятая и тринадцатая картина о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил", "Осьминожка". За свою карьеру сыграл в более чем 100 фильмах. В частности в британских сериалах "Доктор Кто", "Робин из Шервуда".

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Также в конце ноября умер Дэвид Проуз, актер, сыгравший Дарта Вейдера в трилогии "Звездные войны". Ему было 85 лет.

В 2008 году британский журнал Empire пооставил Боба Фетта на 79 место в списке величайших персонажей в истории кино. Сначала в противостояние рыцарей джедай с Галактической Империей охотнику за головами отводилась второстепенная роль. Джереми Буллок сыграл Бобу Фетта не снимая шлема. На эту роль попал, потому что продюсером двух фильмов из оригинальной трилогии "Звездные войны" был его двоюродным братом. Зрителям так понравилась эпизодическое появление Фетта, что начали забрасывать создателей киносаги просьбами рассказать подробнее об этом мифическом образе. В сценарий следующей трилогии "Звездных войн" прописали появление Боба Фетта. В частности то, что он на самом деле клон мандалорского наемника Джанго Фетта. Студия Disney, которая выкупила права на "Звездные войны", в прошлом году выпустила отдельный сериал "Мандалорець" об этих галактических воинах.

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19
декабря

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