Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers

Джек Шерман умер на 65-м году жизни в США. Фото: Flickr

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман умер на 65-м году жизни в США. Об этом группа сообщила в пятницу на своей странице в Instagram.

"Джек принял участие в записи нашего дебютного альбома, а также играл в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за хорошие времена, за плохие и всего, что было между ", - говорится в сообщении.

Шерман присоединился к коллективу во время записи выпущенного в 1984 году одноименного дебютного альбома.

Информацию о причинах смерти Шермана группа не сообщила.



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