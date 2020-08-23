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воскресенье, 23 августа 2020 00:55

Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers

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Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers
Джек Шерман умер на 65-м году жизни в США. Фото: Flickr

Бывший гитарист американской рок-группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман умер на 65-м году жизни в США. Об этом группа сообщила в пятницу на своей странице в Instagram.

"Джек принял участие в записи нашего дебютного альбома, а также играл в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за хорошие времена, за плохие и всего, что было между ", - говорится в сообщении.

Шерман присоединился к коллективу во время записи выпущенного в 1984 году одноименного дебютного альбома.

Информацию о причинах смерти Шермана группа не сообщила.


22 августа в Киеве попрощались с ученым, инженером, изобретателем, президентом Национальной академии наук Украины Борис Патон. Его сердце остановилось 19 августа на сто втором году жизни.

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