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четверг, 16 декабря 2021 18:38

Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале

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Украинскую драму о катастрофе МН-17 покажут на Берлинале
72-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля. Фото: Государственное агентство Украины по вопросам кино

Украинская драма режиссера Марины Эр Горбач "Клондайк", действие которой происходит на Донбассе, вошла в программу 72-го Берлинского кинофестиваля.

Ленту о катастрофе рейса MH-17 отобрали в конкурсную секцию Берлинале - "Панорама". Команда фильма представила 15 декабря первый тизер "Клондайка".

"Фильм рассказывает о местной семье, которая оказалась в эпицентре событий авиакатастрофы рейса MH-17 Malaysia Airlines 17 июля 2014 года в селе Грабово Донецкой области. Ирка и Толик ожидают рождения первого ребенка; война жестоко врывается в их жизнь вместе с обломками сбитого боинга. Женщина отказывается эвакуироваться, даже когда деревню захватывают вооруженные группировки. Главные роли в фильме исполнили Оксана Черкашина, Сергей Шадрин и Олег Щербина", - говорится в сообщении.

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72-й Берлинский кинофестиваль пройдет с 10 по 20 февраля 2022 года, его возглавит режиссер, сценарист и продюсер М. Найт Шьямалан.

"Клондайк" создан в копродукции с Турцией. В Украине проект фильма стал одним из победителей Одиннадцатого конкурсного отбора Госкино и получил государственное финансирование в размере более 20 млн грн.

Мировая премьера "Клондайка" состоится в рамках программы World Cinema Dramatic Competition международного кинофестиваля "Сандэнс". Лента Горбач станет первой в истории украинской игровой лентой в конкурсе главного фестиваля независимого кино в США.

"Сандэнс" и Берлинале – большая возможность для Украины через историю трагедии MH-17 привлечь внимание международного зрителя к событиям российско-украинской войны. В то же время присутствие на этих фестивалях свидетельствует о художественной ценности "Клондайка" -заявил копродюсер фильма Мехмет Багадир Эр.

"Панорама" – конкурсная программа Берлинале, которая фокусируется на наиболее актуальном международном кино. Кураторы описывают ее как подборку "определенно квирную, феминистическую и политическую – и в то же время такую, которая стремится мыслить вне этих категорий. Программа всегда ищет что-то новое, смелое, нетрадиционное и дикое в современном кинематографе". Также в рамках "Панорамы" присуждается фестивальный приз зрительских симпатий.

"Для меня эта картина – "ракета" против страха военной агрессии со стороны России прежде всего для самой себя. "Клондайк" появился на пересечении бессилия остановить войну и глубокого уважения и благодарности тем, кто отстаивает Украину. И еще это мечта о мире в Украине" – объясняет замысел фильма режиссер Горбач.

Украинский прокат ленты запланировали на 2022 год.

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В 2020 году кинопроект "Клондайк" победил на международном конкурсе сценариев 12 Puntо медиахолдинга TRT, который гарантировал телевизионную трансляцию фильма в эфире крупнейшего турецкого вещателя. Также фильм получил приз индустриальной секции Antalya Film Forum. В ноябре "Клондайк" представили в секции Work in Progress cocoWIP 2021 кинофестиваля в Котбусе в Германии.

Марина Эр Горбач – украинский режиссер, сценаристка, продюсер и член Европейской киноакадемии. Выпускница Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого мастерской М. И. Мерзликина, а также школы режиссерского мастерства Анджея Вайды. "Клондайк" – четвертая полнометражная работа режиссера, она также является автором сценария.

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