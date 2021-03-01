Украинский мультфильм создавали три года

Украинская анимационная лента "Виктор_Робот" выйдет 24 июня 2021 года. Производство продолжалось более трех лет, над лентой работали 200 человек.
В далеком будущем тучная звезда, котоаря должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить - дедушка маленькой Вики. Девочка вместе с роботом Виктором отправляется на его поиски, по сюжету.
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Режиссер - Анатолий Лавренишин. Героев ленты озвучили Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Мария Аглоткова.
Саундтреки выполнили группы Dakh Daughters, "Вагоновожатые", DakhaBrakha. Композитор - Антон Байбаков.
Премьера состоялась на Одесском международном кинофестивале 2020 года, лента получила приз зрительских симпатий. Также отметили в номинации "Лучший анимационный фильм" на премии кинокритиков "Киноколо".
К 150-летию Леси Украинки вышел трейлер полнометражного мультфильма "Мавка. Лесная песня". Прототипом главной героини стала прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар. К созданию саундтрека привлекли этно-группу "ДахаБраха" и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка. Концепция объединения кинематографической оркестровой музыки и украинских народных инструментов в музыке к мультфильму разработали совместно с итальянским композитором Дарио Веро.
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