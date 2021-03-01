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понедельник, 01 марта 2021 00:45

Украинский мультфильм создавали три года

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Украинская анимационная лента "Виктор_Робот" выйдет 24 июня 2021 года. Производство продолжалось более трех лет, над лентой работали 200 человек.

В далеком будущем тучная звезда, котоаря должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить - дедушка маленькой Вики. Девочка вместе с роботом Виктором отправляется на его поиски, по сюжету.

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Режиссер - Анатолий Лавренишин. Героев ленты озвучили Римма Зюбина, Виктор Жданов, Василий Мазур, Богдан Бенюк, Анатолий Хостикоев, Мария Аглоткова.

Саундтреки выполнили группы Dakh Daughters, "Вагоновожатые", DakhaBrakha. Композитор - Антон Байбаков.

Автор: Госкино
  По сюжету украинского мультфильма "Виктор_Робот", в далеком будущем Вика и робот Виктор должны найти дедушку девочки, чтобы починить тучную звезду. Лента выйдет 24 июня 2021 года.
По сюжету украинского мультфильма "Виктор_Робот", в далеком будущем Вика и робот Виктор должны найти дедушку девочки, чтобы починить тучную звезду. Лента выйдет 24 июня 2021 года.

Премьера состоялась на Одесском международном кинофестивале 2020 года, лента получила приз зрительских симпатий. Также отметили в номинации "Лучший анимационный фильм" на премии кинокритиков "Киноколо".

К 150-летию Леси Украинки вышел трейлер полнометражного мультфильма "Мавка. Лесная песня". Прототипом главной героини стала прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар. К созданию саундтрека привлекли этно-группу "ДахаБраха" и фольклорного мультиинструменталиста Максима Бережнюка. Концепция объединения кинематографической оркестровой музыки и украинских народных инструментов в музыке к мультфильму разработали совместно с итальянским композитором Дарио Веро.

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