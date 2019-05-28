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вторник, 28 мая 2019 21:45

Украинский мультфильм переведут на немецкий язык

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Украинский мультфильм переведут на немецкий язык
Мультфильм "Мавка. Лесная песня" студии Animagrad выйдет в прокат в Германии и немецкоязычных странах. Фото: animagrad.com

Украинский анимационный фильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в прокат в Германии и немецкоязычных странах. Права на показ ленты приобрел немецко-австрийский дистрибьютор Koch Films во время Каннского международного кинорынка.

Кроме Германии, мультфильм "Мавка. Лесная песня" выйдет в Австрии, Люксембурге, Лихтенштейне, Швейцарии и Альто Адидже - автономной области в Северной Италии.

Мавка - нимфа и Душа Леса. Она влюбляется в сельского парня, талантливого музыканта Лукаша. Но в селе появляется корыстная Килина, которая обещает людям возродить старую лесопилку неподалеку от Леса, что являются лишь прикрытием для ее истинной цели - добраться до Источника жизни. Килина знает, что ключ к нему - Мавка, которая теперь оказывается перед сложным выбором: любовь или долг лесной берегини, по сюжету.

"Для нас очень знаково и уже традиционно, что в рамках Каннского кинорынка осуществляется продажа прав на анимационный фильм "Мавка. Лесная песня", - говорит менеджер компании FILM.UA Distribution Евгений Драчев. - Договор с Koch Films является большим шагом для проекта. "Мавка" стала одним из хедлайнеров стенда FILM.UA Group на юбилейном 60-м Каннском кинорынке, поэтому мы надеемся на новые успешные договоренности".

Предварительная дата готовности "Мавки" - 2020 год.

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"Мавка. Лесная песня" - второй полнометражный мультфильм киевской анимационной студии Animagrad, принадлежащей компании FILM.UA Group. Сейчас проект находится на стадии продакшена. Картину создают по мотивам драмы-феерии Леси Украинки "Лесная песня", а также на основе украинских мифов и культурных традиций. Эксперты ведущих этнографических институтов - Кафедра фольклористики Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Музей Ивана Гончара, Музей истории моды Украине - работают в составе съемочной группы над интерпретацией мифов, легенд, верований, обрядов и визуальной культуры в вымышленном мире "Мавки". Для создания саундтрека к команде мультфильма присоединилась группа "ДахаБраха".

Ранее права на показ анимационной ленты "Мавка. Лесная песня" были проданы в Польшу, Чехию, Словакию, Эстонию, Латвию, Литву, Португалию, Румынию, Венгрию, Болгарию, Сербию, Хорватию, Словению, Македонию, Боснию и Герцеговину и Черногорию.

60-й Каннский кинорынок Marche du Film проходил в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, который длился в течение 14-25 мая.

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