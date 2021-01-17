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понедельник, 18 января 2021 00:45

Украинский фильм вошел в списки премии BAFTA

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Украинский фильм вошел в списки премии BAFTA
Бывший разведчик, сотрудник фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в драме "Атлантида" сыграл ветерана, который вернулся на родной Донбасс. Не хочет уезжать с малой родины. Действие разворачивается после будущей победы Украины в войне с Россией. Фото: cinema.in.ua

Фильм Валентина Васяновича "Атлантида" вошел в длинный список британской премии BAFTA в 12 секциях.

2025-й. После освобождения Донбасса от оккупантов прошел год. Экологическая катастрофа отравила землю и воду. Военный Сергей возвращается в родные места. Страдает от посттравматического синдрома. Его жена и ребенок погибли. Металлургический комбинат, где он работал, закрывают. Мужчина ищет работу в опустошенном войной регионе. Встречает парамедика Катю. Присоединяется к ней волонтером в гуманитарной миссии "Черный тюльпан". Ищут и возвращают домой тела погибших, по сюжету.

"Атлантида" - самая титулованная украинская лента года. Победила на 76-м Венецианском кинофестивале в секции "Горизонты" и на 11-м Одесском кинофестивале в Международной конкурсной программе. Получила награды "лучший фильм" и "лучшая режиссура" Национальной премии кинокритиков "Киноколо". Была показана более чем на 50 кинофорумах мира. Вошла в длинный список премии Европейской киноакадемии. Претендент от Украины на "Оскар". Картину приобрел HBO Eastern Europe и дистрибьюторы нескольких европейских стран.

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Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Режиссером и автором сценария ленты является Валентин Васянович. Съемки проходили в Мариуполе и Киеве.

"Фильм рассказывает о Донбассе 2025 года. Год назад Украина победила в войне и вернула оккупированные территории. Роли сыграли ветераны и волонтеры, - говорит блогер Марьяна Янкевич интервью журналу "Країна". - Артхаусные фильмы бесят открытым финалом - каждый раз какая-то недоговоренность. Я люблю, чтобы была выразительная точка, когда режиссер имеет позицию. "Атлантида" тоже не завершена. Но похожа на документалистику. А такие ленты дают темы для размышлений. Основная тема работ Васяновича - умение насладиться жизнью, даже если вокруг дерьмо".

Валентин Васянович отказался от ордена "За заслуги" 3-й степени, которым его наградил президент Владимир Зеленский.

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