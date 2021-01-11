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понедельник, 11 января 2021 15:16

Украинский фильм ужасов вошел в список лучших

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Украинский фильм ужасов вошел в список лучших
На счету украинской хоррора "Посторонний" уже 20 международных кинофестивалей, на которых одержал 11 наград. Фото: cinema.in.ua

Украинский хоррор "Посторонний" вошел в двадцатку лучших фильмов ужасов 2020 года. Рейтинг обнародовало британское издание The People's Movies.

Команда по синхронному плаванию исчезает под водой в бассейне. В то же время пропала без вести пациентка больницы, во время приема хвойно-жемчужной ванны. Детектив считает, что дела связаны. В обоих фигурирует кукла с живым волосами, по сюжету.

Режиссер и автор сценария - Дмитрий Томашпольский. Роли исполняли Анастасия Евтушенко, Даша Трегубова, Сергей Калантай.

Лента участвовала в более 20 фестивалях. Победила в различных номинациях в США, Японии, Канаде, Колумбии. В последней получила 5 наград на Международном кинофестивале фантастики, ужастиков и фэнтези.

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В список лучших ужастиков The People's Movies попала еще одна украинская лента - "Раскрашенная птица". Фильм совместного производства Чехии, Словакии и Украины. Попал в шортлист 92-й премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" как кандидат от Чехии.

Еврейская пара отправляет сына к родственникам в село, чтобы спасти от нацистов. Тетя мальчика умирает. Когда он видит ее тело в кресле, пугается, из рук выпадает керосиновая лампа, и дом горит. С этого момента начинается его хождение по мукам, по сюжету.

Украинский хоррор вошел в десятку самых страшных, по версии The New York Times.

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Дата
11
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