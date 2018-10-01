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понедельник, 01 октября 2018 18:13

Украинские режиссеры отказались показывать фильмы в Москве

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Украинские режиссеры отказались показывать фильмы в Москве
Фильм "Дельта" рассказывает о быте жителей города Вилково Килийского района Одесской области. Фото: Docudays UA

Трое украинских режиссеров запретили показывать свои фильмы на фестивале "Артдокфест" в России. 19-23 октября он будет проходить в Риге, Латвия, 6-12 декабря - в Москве.

Документальные ленты "Домашние игры" Алисы Коваленко, "Папа - мамин брат" Вадима Илькова и "Дельта" Александра Течинского, которые включили в программу, покажут только в Риге, пишет "Медуза".

Все три режиссера выступили против того, чтобы их фильмы показывали на территории России, заявил президент фестиваля, режиссер Виталий Манский.

"В этом году заявку на участие в нашем фестивале подали порядка 50 украинских авторов. В заявке можно было указать, готовы ли авторы к тому, чтобы их картины показали в России. Надо сказать, были и такие режиссеры, которые этого хотели, — но их фильмы по большей части как раз были напрямую связаны с конфликтом: это документальные картины о жертвах войны в Украине, о ее истории. Но авторы всех трех фильмов, которые мы включили в конкурсную программу, подчеркнули, что согласны на участие в "Артдокфесте" исключительно на территории Латвии", - сказал Манский.

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В прошлом году московский суд оштрафовал на 100 тыс. Руб. (50 тыс.грн) организаторов фестиваля "Артдокфест" за показ фильма "Полет пули" о боевых действиях в Счастье на Луганщине в 2014 году. Картина о войне на востоке Украины демонстрировалась якобы без прокатного удостоверения. Суд не учел, что для показа в рамках международного фестиваля на территории РФ иностранным фильмам не требуется прокатное удостоверение. По словам организаторов, суд фактически состоялся без приглашения представителей дирекции фестиваля.

Кроме того, в московском кинотеатре "Октябрь" в рамках кинофестиваля "Артдокфест" отменили показ фильма "Мустафа" о лидере крымских татар Мустафе Джемилеве.

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