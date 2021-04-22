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пятница, 23 апреля 2021 17:01

Украинская молодежь себя услышит в песнях Kalush

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Украинская молодежь себя услышит в песнях Kalush
Рэп-группа Kalush представила дебютный альбом Hotin. Фото: facebook.com

В Украине хип-хоп только зарождается на большой сцене. Не хватает ярких явлений.

Так считает музыкальный критик Фил Пухарев. Рассказал журналу "Країна" о самых заметных альбомах, вышедших в начале года.

"Раньше рэп был в андеграунде. Единицы смогли интегрироваться в шоу-бизнес. Однако даже ТНМК или "Тартак" - смесь из роком. Наследуют тренды, но не пытаются что-то изобрести. Да и молодежи уже не интересны".

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По мнению Пухарева, трио Kalush заявило о себе как амбициозной группе в жанре.

"Однако у них форма превалирует над содержанием. Имеют классный, технический флоу, но слушаешь и не понимаешь, о чем эти треки. Только когда текст перед глазами, видишь и игру слов, и как все красиво выписано. Однако ребята настолько быстро и импульсивно читают, что теряешь нить содержания. Это вроде их фишка, но это же не рэп-батл и не конкурс на скорость чтения. В хип-хопе главное - месседж. История, которую рассказываешь. Плохо, если ее не слышно".

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Критик отмечает, что дебютная пластинка Hotin дает понять: группе есть что сказать.

"Стартовали как понтовые пацики, которые умеют классно читать, но еще не знают о чем. Альбом немного выровнял данный момент. Это правда жизни простых ребят в провинции. Ни к чему не призывают. Не предлагает глубоких размышлений. Делятся воспоминаниями в основном о студенческих годах и переживаниях. Это такие буквальные, приземленные персональные истории. В этом их сила. Молодые люди смогут себя услышать в этих треках.

Хотя все равно пока что обертка ярче начинки. Не хватает концепции. Просто сборник треков", - говорит Фил Пухарев.

Добавляет, что на следующей пластинке могут найти свою интонацию, будут иметь целостный месседж.

Полную версию материала читайте в журнале "Країна" от 22 апреля.

Группа Kalush выпустила первый альбом Hotin 19 февраля. В названии - родной район солиста Олега Псюка в Калуше Ивано-Франковской области. Содержит 14 композиций. Среди них - хиты "Не маринуй", "Гори", "Зорі".

"Речь идет о жестоких калушских районах, где можешь встретить типов, которые отжимают мобилы, деньги и все, что у тебя есть ценное, - рассказывает Олег Псюк о треке "Пацани бурі". - Просто оставляют ни с чем на улице. В народе их называют гопари. У меня куча таких знакомых. Да и сам себя раньше относил к пацанам бурым. Никто этого не стыдится, это не считается зашкварно.

В припеве строчка "пацани пух" означает выстрел. На каждого бурого, то есть борзого, пацана найдется второй такой, который может выстрелить. Надо быть осторожным и не терять голову.

Я не выставляю никого ни плохими, ни хорошими. Просто зафиксировал, передал вайб, какой он есть. Это не поучительная вещь - как нужно поступать или как нет. Но есть момент предостережения. Даю понять, что такое поведение может иметь негативные последствия для человека".

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  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
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