Украинская "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 990
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 918
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 576
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8622
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1197
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1836
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6354
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
13
17
6
23
8
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
&quot;Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають&quot; - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
"Українським людям, котрі хліб пахають і Родіну кохають" - выставили уникальные картины Марии Примайченко из частной коллекции
&quot;Открытие фестиваля&quot;: украинские музыканты выступили в Польше
"Открытие фестиваля": украинские музыканты выступили в Польше
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
Голые женщины и причудливые скульптуры: самые яркие моменты Burning Man-2019
&quot;Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма&quot; - в фильме о Илловайск снимались бойцы
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
Видео
Все видео
"Бумбокс" представил новую песню
"Бумбокс" представил новую песню
Харли Квинн потролила Пенивайза
Харли Квинн потролила Пенивайза
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Самые интересные сериалы, которые выйдут осенью
Вышел первый трейлер нового сезона "Ходячих мертвецов"
Вышел первый трейлер нового сезона "Ходячих мертвецов"
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 918
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29052
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6687
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 27
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
четверг, 05 сентября 2019 16:01

Украинская "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля
6

  Комментировать

4 сентября на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича. Фильм - о войне и ее последствиях - после 2025 года.

"Атлантида" - это смелая арт-хаусная лента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры - ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и даже судмедэкспертиз.

  Творческая группа фильма "Атлантида" на Венецианском кинофестивале во главе с Валентином Васяновичем, председатель Госкино Филипп Ильенко (2014-2019), представители фонда Александра Петровского "Солидарность" из г. Днепр
Творческая группа фильма "Атлантида" на Венецианском кинофестивале во главе с Валентином Васяновичем, председатель Госкино Филипп Ильенко (2014-2019), представители фонда Александра Петровского "Солидарность" из г. Днепр

"Это антиутопия. О результатах войны с Россией. Разумеется, мы выиграли, но получили полностью непригодную для жизни территорию. Главный герой возвращается с войны домой. Заводы закрыты, инфраструктура уничтожена, вода отравлена. Он хочет остаться там и ищет мотивацию, которая его удержит на этой территории. Конец условно счастлив и дает надежду", - рассказал режиссер ленты Валентин Васянович.

Автор: Julia Sinkevych / Facebook
  Валентин Васянович
Валентин Васянович

Производство фильма поддержало не только Государственное агентство по вопросам кино, но и фонд Александра Петровского "Солидарность".

"Этот фильм ставит перед миром вопрос: ЧТО БУДЕТ после окончания войны в Донбассе?

В то же время этот фильм представляет новые тенденции в развитии мирового кинематографа. Что и оценило высокое жюри Венецианского кинофестиваля, пригласив ленту для участия в основном конкурсе, - отметила на пресс-конференции в Венеции на острове Лидо представитель фонда Алина Петровская. - Мы верим, что фильм станет классикой нового украинского кино. Потому что выполнен на самом высоком художественном уровне.

  Представительница фонда Александра Петровского "Солидарность" Алина Петровская на пресс-пойнте, Венецианский кинофестиваль
Представительница фонда Александра Петровского "Солидарность" Алина Петровская на пресс-пойнте, Венецианский кинофестиваль

Мы хотим показать Европе не картинку войны, а лица героев, которые проходят индивидуальный путь в борьбе за свою любовь, за свою новую жизнь, в борьбе за свою память с которой уже никто не отнимет наше 5-летний опыт борьбы за Украину".

  Анжелика, Анжелика и Алина Петровские, Венецианский кинофестиваль
Анжелика, Анжелика и Алина Петровские, Венецианский кинофестиваль

Результаты конкурсной программы 76 Венецианского кинофестиваля станут известны на следующей неделе. Но уже сейчас можно сказать об очередном прорыве полноформатного украинского кино на международный рынок. Причем - в тройку кинофестивалей класса А - Венецианское Биеннале.

 

Венецианский международный кинофестиваль - старейший кинофестиваль в мире. Проводится ежегодно в сентябре на острове Лидо. Главный приз - "Золотой лев".

  Творческая группа фильма "Атлантида" во время презентации, Венецианский кинофестиваль
Творческая группа фильма "Атлантида" во время презентации, Венецианский кинофестиваль

"Горизонты" (Orizzonti) является второй по значимости программой Венецианского кинофестиваля и проводится параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинская "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Боксер выбросил в реку золотую олимпийскую медаль

Позволили расправу над сторонниками прежней власти

Украинское правописание приблизили к русскому

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 44398
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 41886
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 25508
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24705
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 20854
Культура
"Бумбокс" представил новую песню
"Бумбокс" представил новую песню
 Просмотров: 36
Харли Квинн потролила Пенивайза
Харли Квинн потролила Пенивайза
 Просмотров: 153
Из США вернут картину, которую вывезли из украинского музея во время войны
Из США вернут картину, которую вывезли из украинского музея во время войны Просмотров: 126
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
Кто из знаменитостей пришел на фильм о Василие Стусе
13
 Просмотров: 2512
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
"Плохие парни-3": появился первый трейлер боевика с Уиллом Смитом
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
3
Выбрав Зеленского, Украина продолжила мировой тренд на популизм
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
Голосов: 457
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua