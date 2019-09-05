Украинская "Атлантида" претендует на высшую награду Венецианского кинофестиваля

4 сентября на 76-м Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Атлантида" Валентина Васяновича. Фильм - о войне и ее последствиях - после 2025 года.
"Атлантида" - это смелая арт-хаусная лента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры - ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и даже судмедэкспертиз.
"Это антиутопия. О результатах войны с Россией. Разумеется, мы выиграли, но получили полностью непригодную для жизни территорию. Главный герой возвращается с войны домой. Заводы закрыты, инфраструктура уничтожена, вода отравлена. Он хочет остаться там и ищет мотивацию, которая его удержит на этой территории. Конец условно счастлив и дает надежду", - рассказал режиссер ленты Валентин Васянович.
Производство фильма поддержало не только Государственное агентство по вопросам кино, но и фонд Александра Петровского "Солидарность".
"Этот фильм ставит перед миром вопрос: ЧТО БУДЕТ после окончания войны в Донбассе?
В то же время этот фильм представляет новые тенденции в развитии мирового кинематографа. Что и оценило высокое жюри Венецианского кинофестиваля, пригласив ленту для участия в основном конкурсе, - отметила на пресс-конференции в Венеции на острове Лидо представитель фонда Алина Петровская. - Мы верим, что фильм станет классикой нового украинского кино. Потому что выполнен на самом высоком художественном уровне.
Мы хотим показать Европе не картинку войны, а лица героев, которые проходят индивидуальный путь в борьбе за свою любовь, за свою новую жизнь, в борьбе за свою память с которой уже никто не отнимет наше 5-летний опыт борьбы за Украину".
Результаты конкурсной программы 76 Венецианского кинофестиваля станут известны на следующей неделе. Но уже сейчас можно сказать об очередном прорыве полноформатного украинского кино на международный рынок. Причем - в тройку кинофестивалей класса А - Венецианское Биеннале.
Венецианский международный кинофестиваль - старейший кинофестиваль в мире. Проводится ежегодно в сентябре на острове Лидо. Главный приз - "Золотой лев".
"Горизонты" (Orizzonti) является второй по значимости программой Венецианского кинофестиваля и проводится параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.
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