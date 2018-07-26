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четверг, 26 июля 2018 17:51

Украинская актриса ради роли в фильме постарела вдвое
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Во Львове стартовала премьера фильма "Брама"
Фото: Ольга Васькив
Во Львове стартовала премьера фильма "Брама"
Во Львове стартовала премьера фильма "Брама"
Во Львове стартовала премьера фильма "Брама"
Во Львове стартовала премьера фильма "Брама"

В Украине стартовали показы украинского фильма "Брама" по пьесе львовского драматурга Павла Арье "В начале и в конце времен". Пьеса в театрах выходила под двумя названиями: "Сталкеры" и "Баба Прися", последняя была рабочим названием фильма

25 июля В Львове в двух залах кинотеатра "Планета Кино" в ТЦ "Форум Львов" состоялся допремьерный показ фильма "Брама". На премьеру пришли главные актеры: актриса Ирма Витовская-Ванца, Виталина Библив, Ярослав Федорчук а также автор сценария Павел Арье.

Актриса киевского "Молодого театра" Ирма Витовская в фильме "Брама" сыграла жительницу Чернобыльской зоны отчуждения - 88 летнюю бабу Присю. Она с дочерью Славой и взрослым внуком Вовкой живет в зоне принудительного выселения - неподалеку реактора Чернобыльской атомной станции. События проходят в 90-х годах, после независимости страны. Баба Фрося дружит с потусторонними силами, русалками, поедает галлюциногенные грибы, во времена войны убила двенадцать немцов. Внук Вовчик уже взрослый но имеет умственные заболевания. Славу и сына бросил муж.

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44-летняя Ирма Витовская перевоплощалась в 88-летнюю бабушку благодаря гримерам и специальной маске.

"Маска бабушки - одна из важных расходов бюджета фильма. Наши мастера сделали уникальный грим. Его накладывали ежедневно по два часа. Я вставала в три часа ночи, до пяти разбитыми дорогами ехали на место съемок на границу с Белоруссией. Что-то ела и мне до восьми вечера накладывали грим. Настояла: никаких линз в глаза, я не сыграю. Для меня это была чрезвычайная жертва физическая. По 12 часов в силиконе. Потом долго лечила кожу, делала восстанавливающие маски. Губы облазили, эмаль на зубах пришлось восстанавливать. Ела раз в день - в маске это невозможно", - говорит Ирма Витовская.

Кино снимали в Триполье под Киевом, в селе Лучанки в Коростышевском районе и Припяти. Фильм стал одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Госкино и получил 50% государственного финансирования в размере 8,9 млн грн.

В сети появился официальный трейлер фильма Олеся Янчука "Тайный дневник Симона Петлюры". Исторически биографическая драма рассказывает о жизни председателя Директории и главного атамана УНР в период Украинской революции 1917-1920 годов. Также покажут года после его эмиграции во Францию ​​до того дня, когда его убил Самуил Шварцбард.

Автор: Ольга Васькив
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