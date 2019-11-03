Украинку признали лучшей актрисой

Фото: Посольство Украины в Ирландии

Украинку Светлану Барандич признали лучшей актрисой на международном кинофестивале Ричарда Харриса в Ирландии

Об этом сообщает посольство Украины в Ирландии в facebook.

Светлана Барандич одержала победу в номинации "Лучшая актриса" на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который проходит в Лимерике.

"Поздравляем актрису из Украины Светлану Барандич с победой в номинации на лучшую женскую роль на Международном кинофестивале Ричарда Харриса, который состоялся 22-28 октября 2019 в ирландском городе Лимерик, за главную роль в короткометражном фильме" Анна "режиссера Декелею Беренсона", - говорится в сообщении.

Мировая премьера фильма "Анна" состоялась 24 мая 2019 на 72-м Каннском международном кинофестивале. Короткометражный фильм о матери-одиночке, которая живет на востоке Украины, был представлен в основной конкурсной программе, а также вошел в программу Национального конкурса 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость"

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Фильм об Украине "Ukraиner. The Movie" презентовали одновременно в 7 странах. Премьера состоялась и во всех без исключения регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В общем - более 60 локаций.