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Украинку назвали "Лучшим режиссером" на американском кинофестивале

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Украинку назвали &quot;Лучшим режиссером&quot; на американском кинофестивале
www.facebook.com

Украинка Ирина Цилык получила награду "Лучший режиссер" на американском кинофестивале Sundance. В международном конкурсе документального кино писательница представила свой полнометражный режиссерский дебют "Земля голубая, будто апельсин".

"Друзья, это капец, я виграла награду "Лучшая режиссура " на фестивале Sundance! Что я чувствую? Я чуть позже напишу, что я чувствую. Ох", - написала Ирина Цилык на своей странице Facebook, по-английски и на украинском.

Съемки картины "Земля голубая, будто апельсин" продолжались 2017-2019 гг. В Красногоровке, Авдеевке, Курахово Донецкой области, и Киеве.

В центре сюжета - семья, живущая в "красной зоне" Донбасса, где продолжаются военные действия. Главная героиня 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Дружная семейная играет на различных музыкальных инструментах и ​​снимает любительский фильм о своей жизни.

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Также в своем FB Ирина Цилиик цитирует реакцию на фильм американского журналиста и режиссера Бильге Эбирама из издании Vulture:

"Земля голубая, будто апельсин "не только рассказывает о том, как обычная семья использует съемки, чтобы переосмыслить свою жизнь, но и заставляет нас задуматься о том, как тема войны освещается через призму нарратива. Несмотря на опасность и ужас, которые окружают героев фильма, эти люди не являются пассивными жертвами. Используя средства изображения, они находят в этом что-то правдивое и прекрасное, что, в свою очередь, лучше воспроизводит ужас и трагедию, которые обступают их со всех сторон ".

Sundance самый престижный в США фестиваль независимого кино. Проводится с 1978 году в горнолыжном курортном городе Парк-Сити, штат Юта.

На одном из премьерных показов "Земля голубая, будто апельсин" в Sundance пригласили режиссера, бывшего пленника Кремля Олега Сенцова.

"У меня, кстати, в монтаж не вошел офигенный эпизод, - говорю Олегу, - вспоминает Ирина Цилык. - Была акция в поддержку Сенцова и других политзаключенных на Олимпийском стадионе, моя героиня с мамой были среди присутствующих людей, наш оператор Слава Цветков снял все это очень красиво. Но, к сожалению, эпизод не вписался ... Я просто так покажу ". "Интересно, - говорит, - покажи". Боже, какое счастье, что этот эпизод, как и другие, остались в прошлом, как плохой сон ".

После Sundance "Земля голубая, будто апельсин" покажут на фестивале новаторского документального кино MoMA Doc Fortnight в Нью-Йорк. Также лента примет участие в конкурсе Generation 14plus 70-го Берлинского международного кинофестиваля. Пройдет с 20 февраля по 1 марта этого года. Всего в программе Generation - 59 фильмов из 34 стран мира. Также, что в рамках специальных показов к юбилею Берлинале состоится мировая премьера фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

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02
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