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вторник, 23 июля 2019 23:54

Украинки - четкие чувихи, но им не хватает широты души - Евгения Чуприна

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Автор: Тарас Подолян
 

"Украинские женщины делают карьеру. Они все очень деловые, бизнес-леди. Они профессиональные и все на грантах. В принципе украинки заняты самоутверждением. А просто расслабиться и заниматься искусством они не могут, - рассуждает поэтесса Евгения Чуприна.

Евгения развивает женскую литературу в Украине.

- После Майдана я решила сделать куртуазный матриархат: собрать хороших поэтесс и избирать гетмана себе на вечер.

Мне просто хочется развивать женскую литературу. Но не в таком ключе, как феминистки, а в более в рокенрольном. Я переживаю за судьбу хороших поэтесс, которые серьезно не воспринимают из-за того, что они хорошие. Я сама через это прошла. По мне видно, наверное, и сейчас, что я 30 лет назад была красивая. Тогда никто вообще не думал, что я поэтесса, я была похожа на модель. В таком положении много поэтесс. Их травят все: женщины их не любят, а мужчины унижают. Хотя по сравнению с Россией, у нас еще терпит красивых мисткинь. А там сразу спрашивают: где твой спонсор?

Мы недавно были в Хорватии. Там такие шикарные фрички. Может, немного и потрепанные, но они такие душевные. Ну можно быть душевной, корона не спадет, ей-богу. У нас с феминизмом все нормально, но нашим женщинам не хватает широты души и пофигизма - рокенрольних черт и еще вполне женственных - сочувствия, искренности.

Они делают карьеру. Хотят всем доказать, что они крутые чувихи. Они хотят поразить мужчин интеллектом. Они все очень деловые, бизнес-леди, многое могут. Они профессиональные и все на грантах. В принципе украинки заняты самоутверждением. А просто расслабиться и заниматься искусством они не могут. Пока я больше мужчин вижу на этой стезе.

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Я всячески стараюсь помогать женщинам, которые ступили на путь нонконформизма. Вот предпоследнюю Премию им. О. Ульяненко получила Марыся Никитюк. Но пока я вижу, что большинство из них склонны к конформизму и к тому, чтобы быть максимально эффективной: писать что-то такое, за что дают гранты, и у читателей пользуется спросом. Рассказывать всему миру, которые они продвинутые, прикольные и многодумные.

Интервью с Евгенией Чуприной читайте в журнале Країна.

23 июля в прошлом году в своей квартире в пригороде Парижа нашли повешенной 31-летнюю украинку Оксану Шачко. Она - одна из основательниц движения Femen и художница. В 2013-м после нападений в Украине на представителей феминистского движения Франция предоставила нескольким активисткам, включая Оксану, убежище. Пресса утверждает, что до этой трагедии бывшая активистка Femen дважды пыталась покончить с собой.

Автор: Валерия Радзиевская
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