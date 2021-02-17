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среда, 17 февраля 2021 16:16

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

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Автор: Укринформ
  21-летняя украинка Соломия Крушельницкая исполнила главную партию в опере "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. При жизни Крушельницкую признали самой выдающейся певицей мира.
21-летняя украинка Соломия Крушельницкая исполнила главную партию в опере "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. При жизни Крушельницкую признали самой выдающейся певицей мира.

17 февраля 1904 года в миланском театре Ла-Скала провалом завершилась премьера оперы "Мадам Баттерфляй".

Итальянский композитор Джакомо Пуччини создал оперу по мотивам драмы Давида Беласко "Гейша". В ее основе - история несчастной любви японки Чио-Чио-сан по прозвищу Баттерфляй к лейтенанту американского флота Бенджамину Франклину Пинкертону.

Главную партию исполнила итальянская прима Розине Сторкио. В начале 2-го акта сквозняк поднял кимоно певицы. Из зала воскликнули: "Баттерфляй беременна!" Публика начала мычать, кукарекать и смеяться. Спектакль сопровождал свист. Пресса не так жестко приняла премьеру. Хотя критики и отметили, что новое произведение Пуччини музыкой напоминало предыдущую оперу композитора "Богема".

Повторную постановку "Мадам Баттерфляй" решились сделать через 3 месяца в Брешии. На партии Чио-Чио-сан пригласили украинку 21-летнюю Соломию Крушельницкую.

Выпускница Львовской консерватории тогда продолжала обучение в Италии. На это решение повлияла итальянская певица Джемма Беллинчони, которая услышала сопрано украинки во время гастролей Галицией и посоветовала усовершенствовать талант на Апеннинах.

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Партия в "Мадам Баттерфляй" сделали Крушельницку звездой европейского масштаба. Реабилитировала оперу Пуччини в глазах публики.

"Сеньора Крушельницкая обогащает личность Баттерфляй своим большим и драгоценными чувством прекрасного, ее тонкая душа славянской женщины так глубоко уживается в поэтический и музыкальный образ героини, образует вместе с ней одно неделимое целое. Возможно, другие Баттерфляй сойдут со временем на наши сцены, но перед глазами сразу возникнет незабываемая фигура Крушельницкой, а все остальные будут казаться лишь ее бледной тенью", - писала итальянская пресса.

Знакомые композитора рассказывали, что в его рабочем кабинете до конца жизни висел лишь один портрет - Соломии Крушельницкой.

2009-го по мотивам образов с оперы "Мадам Баттерфляй" группа "Воплі Відоплясова" выпустила сингл и клип.

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Дата
17
февраля

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

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