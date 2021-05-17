Украина может войти в пятерку финалистов на Евровидении

По прогнозам букмекеров, группа Go_A может занять четвертое место. Представлять Украину с песней Shum.

Правда, на официальном сайте Евровидения были размещены на восьмом и девятом месте. В "Общественном" же отмечают, что группа в пятерке лучших на Евровидении-2021.

Украина будет выступать во второй половине первого полуфинала, который состоится 18 мая. В субботу, 22 мая, состоится гранд-финал, на котором определят победителя.

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Автор: Instagram По прогнозам букмекеров, группа Go_A может занять четвертое место на Евровидении-2021.

65-е Евровидение проходит в Роттердаме, Нидерланды, ведь победителем прошлого конкурса был Дункан Лоуренс.