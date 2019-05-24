Уилл Смит посинел и научился летать

В прокат вышел комедийный мюзикл "Аладдин" Фото: theillest.pl

В украинский прокат вышел комедийный мюзикл "Аладдин" режиссера Гая Ричи.

Персонажи мультфильма студии Disney оживают на киноэкранах через 27 лет. Сюжет арабской сказки неизменной - воришка Аладдин мечтает покорить сердце принцессы Жасмин и готов ради этого на все. Между тем визирь Джафар хочет захватить власть в Аграбе, но для этого ему нужно завладеть волшебной лампой. Ее может взять лишь тот, кого называют "алмаз неограненный". Этим человеком является парень Аладдин.

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Роль Аладдина выполнил Мена Массуд. Принцессу Жасмин сыграла Наоми Скотт. Джинна сыграл Уилл Смит. Еще до выхода фильма в прокат игру актера раскритиковали. Но Смит заявил, что нужно дождаться премьеры и сначала посмотреть фильм полностью. В новом фильме роль визиря досталась Марвану Кензари.

Съемки начались в Англии. Часть фильма была снята в пустыне Вади-Рам в Иордании.

9 мая в прокат вишла американская комедия "Мошенницы" режиссера Криса Эддисона.