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среда, 26 августа 2020 21:15

Участники Евровидения от Украины Go_A дали первое живое выступление после карантина
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Go_A дал первый в этом году концерт под открытым небом
Фото: Дмитрий Каминский
Go_A дал первый в этом году концерт под открытым небом
Go_A дал первый в этом году концерт под открытым небом
Go_A дал первый в этом году концерт под открытым небом
Go_A дал первый в этом году концерт под открытым небом

На День Независимости Украины группа Go_A устроила акустический концерт для всех желающих возле Национального музея истории Украины. Музыканты исполняли свои песни в акустике, общались с людьми, фотографировались, давали автографы и поделились, что презентация новых песен будет уже в сентябре. Это первое мероприятие группы, где они наконец встретились со слушателями после Национального отбора Евровидение.

"Сегодня, в День Независимости, мы решили собраться возле Национального музея истории Украины, чтобы сделать концерт для людей, которые очень хотели попасть на наш живое выступление, - делится вокалистка Екатерина Павленко, - Раньше делали интернет трансляции, но все это совсем не то. Мы вдохновились на дальнейшую работу и получили много положительных и классных эмоций. Это взаимно, ведь была очень душевная и теплая атмосфера. Мы знаем, что мы на верном пути и рады, что есть люди, которые это оценили".

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Основатель группы Тарас Шевченко говорит, что Go_A уже начинает готовиться к Евровидению и создает для конкурсы новые песни:

"Наконец сыграли почти первый концерт в этом году. Я рад, потому что наконец мы собрались и это все эмоции, которые нельзя никак передать. В дальнейшем нас ждет много всего. В следующем году будет Евровидение, подготовка уже началась. Мы делаем новый материал, новые песни, и нужно подготовить не одну композицию, а несколько, потому что мы пообещали людям, что они сами будут выбирать, с чем мы будем представлять Украину. Также уже запланировано несколько фестивалей. Первый - Европейский Стадион Культуры в Польше, где будем выступать уже 28 августа. Работы много и она интересная. Наша группа ждала много лет, чтобы широкие возможности для воплощения наших идей ".

Организаторы Евровидения, которое состоится в нидерландском городе Роттердам, назвали даты проведения конкурса.

Принимать конкурс в 2021 году будет роттердамский Ahoy Arena, пишет официальный сайт Евровидения.

"Два полуфинала пройдут 18 мая и 20 мая, а Гранд-финал - 22 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

18 артистов, запланированных на 2020 год, подтвердили, что снова будут представлять свою страну в 2021-м.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
26
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